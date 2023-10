16 ชั่วโมงที่เลวร้าย! อดีตลูกทีมเล่าประสบการณ์นั่งเครื่องบินข้างอังเก้

อดีตลูกทีมกุนซือไก่เดือยทองเล่าประสบการณ์เลวร้ายที่ต้องนั่งเครื่องบินข้างโค้ชรายนี้

ไรอัน แม็คโกแวน กองหลังทีม เซนต์ จอห์นสตัน เล่าย้อนประสบการณ์นั่งข้าง อังเก้ ปอสเตโคกลู บนเครื่องบิน ที่เขายกใหเป็น 16 ชั่วโมงที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต

ทั้งคู่เคยร่วมงานกันในช่วงที่ อังเก้ คุมทีมชาติออสเตรเลียในปี 2013-2017 โดยเขาได้เผยช่วงเวลาที่เขาโดนรุ่นพี่ในทีมชาติแกล้งส่งไปนั่งข้างกุนซือรายนี้ ตอนภารกิจทีมชาติและต้องนั่งเครื่องไฟลท์ยาวจาก ซิดนีย์ ไป ดูไบ

“ผมเคยมีเรื่องราวกับรุ่นพี่บางคนมาก่อน ซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง” แม็คโกแวน เผยกับ the Sacked in the Morning podcast ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา

“ผมอยู่ ฮาร์ทส์ โดยที่ได้ค่าจ้าง 100 ปอนด์ต่อสัปดาห์ และผมดื่มกาแฟที่ห้องรุ่นพี่เพราะพวกเขาสามารถจ่ายได้อยู่แล้ว แต่ผมไม่รู้เลยว่าพวกเขาเลือกที่นั่งได้ตอนที่เราบินจากซิดนีย์ไปดูไบได้ด้วย

“นั่นคือ 16 ชั่วโมงที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของผม

“ผมได้ตั๋ว และมันเป็นที่นั่ง 1A ชั้น business class ผมขึ้นเครื่องไป พร้อมทุกอย่างแล้ว และ อังเก้ ก็โผล่มา นั่นข้าง ๆ ผมเลย

“ผมนั่งเหงื่อตก กังวลสุด ๆ เขาไม่ได้พูดอะไรกับผมเลย ไม่มีแม้แต่ ‘เป็นไงบ้าง?’ เขาเคยไปออกรายการ podcast หลายเดือนที่แล้ว และเขาเคยบอกว่า ‘ผมชอบทำแบบนี้ มันทำให้นักเตะหลายคนสติแตกไปเลย’

แม็คโกแวน เผยต่อว่าเขากลัวแม้กระทั่งจะขอไปเข้าห้องน้ำระหว่างเที่ยวบิน

“ผมอั้นไปตลอดทางเลยล่ะ ไม่มีทางที่ผมจะไปปลุกเขา พวกเราบางคนสั่งไวน์ ผมแบบว่า “แค่น้ำเปล่าก็พอครับ, ขอบคุณ’ ตอนเราไปถึงที่นั่น เขาลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปเลย”

ถึงแม้จะเล่าว่าเคยกลัว อังเก้ สุดขีดตอนอยู่ข้างบนเครื่องบิน แต่ แม็คโกแวน ได้กล่าวยกย่องฝีมือของ อังเก้ และยกให้เป็นกุนซือที่ดีที่สุดที่เคยร่วมงาน

“เขาคือโค้ชที่ดีที่สุดที่ผมเคยร่วมงานด้วย เขาไม่ค่อยใกล้ชิดกับนักเตะ และน่ากลัวด้วย เขาแทบจะทำให้คุณตัวแข็งเป็นหินเลย ผมยังเป็นอยู่เลยนะ เขามีกฎเคร่งครัดที่ไม่มีใครจะโต้แย้งใด ๆ ได้เลย

“ในฐานะนักเตะพื้น ๆ ทั่วไป ผมชอบแบบนั้นนะ เขาแค่บอกสิ่งที่คุณค้องทำ และคุณพยายามทำให้ดีที่สุด เขาเก่งในเรื่องนั้นมาก”