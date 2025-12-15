10 ใบเหลือง 2 แดง! กาม่า อัดกรรมการไม่ทันเกมทำนักเตะอารมณ์หลุด

อเล็กซานเดร กาม่า กุนซือ การท่าเรือ เอฟซี วิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมไทยลีก 2025/26 ที่บุกไปแพ้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 0-1 ว่า ไม่ทันเกมทำนักเตะอารมณ์หลุดจนนำไปสู่ใบแดงในครึ่งหลัง
สิงห์เจ้าท่า บุกมาเยือน ปราสาทสายฟ้า ในศึกไทยลีก นัดสุดท้ายของเลกแรก โดยเกมเดือดตลอด 90 นาที มีใบเหลืองทั้งหมด 10 ใบ และ 2 ใบแดง 2 ใบจากฝั่งท่าเรือ ของ ชานุกูล ก๋ารินทร์ และ อัสนาวี มังกูวาลัม ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องชุลมุนในสนาม โดย เรบิน ซูลาก้า ปะทะกับ ปีเตอร์ ซูลจ์ จนเสื้อขาด
หลังจบเกม กาม่า แสดงความไม่พอใจชัดเจนถึงการทำหน้าที่ของ ต่อพงษ์ สมสิงห์ ผู้ตัดสินระดับ ฟีฟ่า อีลิต ที่ลงชี้ขาดในเกมนี้ “เกมนี้เราเล่นได้ดีมาก ดีกว่า บุรีรัมย์ ด้วยซ้ำ แต่จุดเปลี่ยนคือใบแดง ทำให้เกมเปลี่ยนไป”
“ผมอยากจะฝากถึงสมาคมฯ ช่วยหากรรมการที่เก่งและมีคุณภาพใกล้เคียงกับทั้ง 2 ทีม เพราะนี่คือบิ๊กแมตช์ ไทยลีก อันดับ 1 เจอ อันดับ 2 แต่กรรมการไม่ทันเกมและตัดสินใจผิดพลาด ซึ่งทำให้นักเตะอารมณ์หลุดไป” กาม่า วิจารณ์ผู้ตัดสินอย่างตรงไปตรงมาในช่วงแถลงข่าวหลังจบเกม