10 นัด 2 ประตู! การท่าเรือแยกทาง 'ปาโต้' ไม่ได้ไปต่อเลกสอง

การท่าเรือ เอฟ.ซี. ประกาศยืนยันแยกทางกับ มาเธอุส ปาโต้ กองหน้าชาวบราซิล อย่างเป็นทางการ โดยเป็นการตกลงยินยอมยกเลิกสัญญากันด้วยดี
กองหน้าวัย 30 ปี เพิ่งย้ายมาอยู่กับ สิงห์เจ้าท่า ในฤดูกาล 2025/26 ฝากผลงานยิงไป 2 ประตู จาก 10 นัดในช่วงเลกแรก โดยเป็นเกมนัดที่เอาชนะ พลังกาญจน์ เอฟซี 8-0 ทั้งสองลูกโดยเจ้าตัวมีโอกาสลงตัวจริงเพียง 3 นัด แม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่น่าจดจำ คือ การช่วยสโมสรฯ คว้าแชมป์ PIALA Presiden 2025 ในช่วงปรีซีซั่น ที่ประเทศอินโดนีเซีย
โดย เลโอนาร์โด้ คาลิล กองหน้าชาวบราซิล จะถูกส่งชื่อลงทะเบียนในไทยลีก ช่วงเลกสอง ฤดูกาล 2025/26 แทนที่โควตาต่างชาติของ มาเธอุส ปาโต้
#GOALThailand #บอลไทย #ไทยลีก #PortFC