0 จาก 98 ประตู! อตาลันต้าทีมแรกไร้แข้งอิตาลียิงในเซเรีย อา 1 ฤดูกาล

อตาลันต้า ทีมอันดับสามในเลก้า เซเรีย อา สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกที่ไม่มีแข้งสัญชาติอิตาเลียนทำประตูได้ในเกมลีก 1 ฤดูกาล

ทัพอตาลันต้าภายใต้การคุมทีมของ จานปิเอโร กาสเปรินี โชว์ฟอร์มพุ่งกระฉูดในฤดูกาลน้ี โดยพวกเขาเป็นทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดในลีกฤดูกาลนี้ ซึ่งพวกเขาจบอันดับที่สามได้ไปเล่นยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาลหน้า อีกทั้งพวกเขายังมีโปรแกรมพบปารีส แซงต์-แชร์กแมง ในเกม UCL รอบ 8 ทีมสุดท้ายวันที่ 12 สิงหาคมน้ี

โดยในจำนวน 98 ประตูของพวกเขาในเซเรีย อา ทว่าไม่มีแข้งสัญชาติอิตาเลียนทำประตูได้เลยแม้แต่ประตูเดียว (ไม่นับรวมทำเข้าประตูตัวเอง) ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นทีมแรกที่จารึกสถิตินี้เอาไว้

ท็อป 7 ดาวซัลโวในเลก้า เซเรีย อา ของอตาลันต้าฤดูกาล 2019/20

1.หลุยส์ มูเรียล 18 ประตู

2.ดูวาน ซาปาต้า 18 ประตู

3.โจซิป อิลิซิช 15 ประตู

4.มาริโอ ปาซาลิช 9 ประตู

4.โรบิน โกเซนส์ 9 ประตู

6.รุสลัน มาลินอฟสกี้ 8 ประตู

7.ปาปู โกเมซ 7 ประตู

