ไฮไฟว์ดุเดือด! แข้งเกาหลีเหนือทุบกำปั้นใส่นักเตะญี่ปุ่นก่อนเกม U17 ชิงแชมป์โลก

การแข่งขันฟุตบอลโลก U-17 ที่กาตาร์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เกิดประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังเกมที่ทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะเกาหลีเหนือ ผ่านการดวลจุดโทษ 5-4 (เสมอในเวลา 1-1) เพื่อผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย
ก่อนเริ่มเกม มีภาพจากพิธีการจับมือให้กำลังใจตามธรรมเนียมของฟุตบอล แต่ผู้เล่นทีมชาติเกาหลีเหนือบางรายกลับ ใช้กำปั้นทุบลงใส่มือของผู้เล่นญี่ปุ่นในลักษณะคล้ายการ "ชก" มากกว่าการทักทายแบบกีฬา จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโซเชียล
สื่อญี่ปุ่น Chunichi Sports รายงานว่า เมื่อไฮไลต์การแข่งขันถูกเผยแพร่โดยช่องถ่ายทอดสด “J SPORTS” ชาวเน็ตจำนวนมากพากันแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง
บนแพลตฟอร์ม X มีข้อความวิจารณ์จำนวนมาก เช่น
“ไฮไฟว์อะไรแบบนี้… เกินไปมาก”
“ควรยื่นเรื่องถึง FIFA เพื่อพิจารณาตัดสิทธิ์เกาหลีเหนือจากการแข่งขันระดับนานาชาติ”
“นี่มันไม่ใช่กีฬาที่ควรเป็น”
อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ใช้บางส่วนที่แสดงมุมมองต่างออกไป โดยสะท้อนถึงบริบทของผู้เล่นวัย 17 ปีเหล่านี้ เช่น
“แทนที่จะโกรธ ผมกลับรู้สึกเศร้าเมื่อคิดถึงสภาพแวดล้อมและการอบรมที่พวกเขาได้รับ”
“อาจเป็นสิ่งที่ถูกสั่งให้ทำก็เป็นได้…”
การแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะของทัพซามูไร U17 โดยญี่ปุ่นได้ประตูนำอย่างรวดเร็วในนาทีที่ 6 ก่อนที่เกาหลีเหนือจะตีเสมอในครึ่งหลัง นาทีที่ 67 ทำให้ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษ ซึ่งญี่ปุ่นยิงแม่นกว่า เอาชนะ 5-4 คว้าตั๋วเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในรอบ 14 ปี