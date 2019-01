ไหวมั้ย? ปธ. น็อตส์ เคาน์ตี้ หลุดโพสภาพของลับลงทวีตก่อนโพสขายสโมสร

อลัน ฮาร์ดี้ เจ้าของและประธานสโมสร น็อตส์ เคาน์ตี้ ยืนยันว่ากำลังเจรจาขายสโมสรให้กับผู้สนใจ หลังลงประกาศขายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์

ประกาศขายสโมสรของฮาร์ดี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แปลกประหลาดอยู่บ้าง เพราะก่อนหน้านั้นสามชั่วโมง เจ้าตัวเพิ่งหลุดโพสท์ภาพในทวิตเตอร์ที่มีของลับของตัวเองติดไปด้วยก่อนจะลบไป และชี้แจงว่าไม่ได้ตั้งใจให้ติดภาพนั้นไป

This morning an inappropriate photo appeared in one of my tweets. This was clearly an honest mistake as a result of my camera roll being included in a screenshot. I tried to rectify the error by deleting the tweet as soon as I noticed and I apologise for any offence caused.