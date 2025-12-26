ทีมชาติไทย U23
ไร้ยศกร-เสกสรรค์! อิคลาศนำทัพช้างศึก U23 ลุยชิงแชมป์เอเชียที่ซาอุฯ - ประเดิมชนออสเตรเลีย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้ายที่ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม 2569 ภายใต้การคุมทัพของ 'โค้ชวัง' ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน⁣

รายชื่อ 23 นักเตะทีมชาติไทย U23 ประกอบด้วย ⁣

ผู้รักษาประตู⁣

ณรงศักดิ์ เนื่องวงษา สโมสร อยุธยา ยูไนเต็ด⁣

ชมพัฒน์ บุญเลิศ สโมสร พัทยา ยูไนเต็ด⁣

สิรเศรษฐ์ เอกประทุมชัย สโมสร ชัยนาท ฮอร์นบิล⁣

กองหลัง⁣

ปริญญา หนูสง สโมสร โฮวกัง ยูไนเต็ด⁣

สพล น้อยวงษ์ สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี⁣

พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสร นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี⁣

วีชั่น อินอร่าม สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด⁣

ภัทรพล ศึกษากิจ สโมสร สุโขทัย เอฟซี⁣

ภควัต แต่งอักษร สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด⁣

นาธาน เจมส์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด⁣

อูแซมมา เทียงคาม สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี⁣

พลเอก มณีกร สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี⁣

กองกลาง⁣

ยศกร นาถสิทธิ์ สโมสร ขอนแก่น ยูไนเต็ด⁣

สิทธา บุญหล้า สโมสร การท่าเรือ เอฟซี⁣

จิตติพัฒน์ วะสูงเนิน สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี⁣

พีรนันท์ บัวไข สโมสร หนองบัว พิชญ เอฟซี⁣

สิรภพ วันดี สโมสร ชลบุรี เอฟซี⁣

อิคลาศ สันหรน สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี⁣

ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสร พราม แบงค็อก⁣

กองหน้า⁣

ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย สโมสร หนองบัว พิชญ เอฟซี⁣

ชินเงิน ภู่ต้นหยง สโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด⁣

ปริพรรษ์ วงษา สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด⁣

ธีรภัทร ปรือทอง สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด⁣

ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเดินทางมารายงานตัว ที่ ธารา ปาร์ค รีโซเทล ในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ก่อนทำการฝึกซ้อม ไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2569 และเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ต่อไป โดยโปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้⁣

#Matchday1 ⁣

📅 วันที่ 8 มกราคม 2569⁣

🇦🇺 ออสเตรเลีย พบ ไทย 🇹🇭⁣

⏰ 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย⁣

🏟️ อัล ชะบ๊าบ คลับ สเตเดียม⁣

#Matchday2⁣

📅 วันที่ 11 มกราคม 2569⁣

🇹🇭 ไทย พบ อิรัก 🇮🇶⁣

⏰ 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย⁣

🏟️ ปรินซ์ ไฟซอล บิน ฟาฮัด สปอร์ตส์ ซิตี้ สเตเดียม⁣

#Matchday3⁣

📅 วันที่ 14 มกราคม 2569 ⁣

🇹🇭 ไทย พบ จีน 🇨🇳⁣

⏰ เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ⁣

🏟️ อัล ชะบ๊าบ คลับ สเตเดียม⁣

ทุกนัดถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG SPORTS⁣

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ครั้งนี้ ไม่มีการคัดเลือกไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อไป แต่จะมีผลต่อการจัดโถสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก ในปี 2028 และครั้งดังกล่าวจะมีการหาชาติเป็นตัวแทน ไปแข่งขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมโอลิมปิก ที่ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อไป

