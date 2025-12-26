ไร้ยศกร-เสกสรรค์! อิคลาศนำทัพช้างศึก U23 ลุยชิงแชมป์เอเชียที่ซาอุฯ - ประเดิมชนออสเตรเลีย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้ายที่ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม 2569 ภายใต้การคุมทัพของ 'โค้ชวัง' ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน
รายชื่อ 23 นักเตะทีมชาติไทย U23 ประกอบด้วย
ผู้รักษาประตู
ณรงศักดิ์ เนื่องวงษา สโมสร อยุธยา ยูไนเต็ด
ชมพัฒน์ บุญเลิศ สโมสร พัทยา ยูไนเต็ด
สิรเศรษฐ์ เอกประทุมชัย สโมสร ชัยนาท ฮอร์นบิล
กองหลัง
ปริญญา หนูสง สโมสร โฮวกัง ยูไนเต็ด
สพล น้อยวงษ์ สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี
พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสร นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
วีชั่น อินอร่าม สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
ภัทรพล ศึกษากิจ สโมสร สุโขทัย เอฟซี
ภควัต แต่งอักษร สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
นาธาน เจมส์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
อูแซมมา เทียงคาม สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
พลเอก มณีกร สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
กองกลาง
ยศกร นาถสิทธิ์ สโมสร ขอนแก่น ยูไนเต็ด
สิทธา บุญหล้า สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
จิตติพัฒน์ วะสูงเนิน สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
พีรนันท์ บัวไข สโมสร หนองบัว พิชญ เอฟซี
สิรภพ วันดี สโมสร ชลบุรี เอฟซี
อิคลาศ สันหรน สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสร พราม แบงค็อก
กองหน้า
ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย สโมสร หนองบัว พิชญ เอฟซี
ชินเงิน ภู่ต้นหยง สโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
ปริพรรษ์ วงษา สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ธีรภัทร ปรือทอง สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเดินทางมารายงานตัว ที่ ธารา ปาร์ค รีโซเทล ในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ก่อนทำการฝึกซ้อม ไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2569 และเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ต่อไป โดยโปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้
#Matchday1
📅 วันที่ 8 มกราคม 2569
🇦🇺 ออสเตรเลีย พบ ไทย 🇹🇭
⏰ 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
🏟️ อัล ชะบ๊าบ คลับ สเตเดียม
#Matchday2
📅 วันที่ 11 มกราคม 2569
🇹🇭 ไทย พบ อิรัก 🇮🇶
⏰ 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
🏟️ ปรินซ์ ไฟซอล บิน ฟาฮัด สปอร์ตส์ ซิตี้ สเตเดียม
#Matchday3
📅 วันที่ 14 มกราคม 2569
🇹🇭 ไทย พบ จีน 🇨🇳
⏰ เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
🏟️ อัล ชะบ๊าบ คลับ สเตเดียม
ทุกนัดถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG SPORTS
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ครั้งนี้ ไม่มีการคัดเลือกไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อไป แต่จะมีผลต่อการจัดโถสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก ในปี 2028 และครั้งดังกล่าวจะมีการหาชาติเป็นตัวแทน ไปแข่งขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมโอลิมปิก ที่ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อไป