ไร้เทียมทาน! บาร์ซาชุด 2009 รวมตัวครบรอบ 10 ปีคว้า 6 แชมป์

นักเตะ บาร์เซโลนา ชุดปี 2009 กลับมารวมตัวกันโอกาสครบรอบ 10 ปีที่ทีมคว้าแชมป์ 6 รายการมาครองได้ใน 1 ปีปฏิทิน

ทัพอาซูลกรานาในปี 2009 ภายใต้การคุมทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ถือเป็นหนึ่งในชุดแชมป์ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสร โดยพวกเขาสร้างสถิติเป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์ 6 รายการในหนึ่งปีปฏิทินเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์

โดยก่อนเกมพบ อลาเบส เมื่อคืนที่ผ่านมา เหล่าขุนพลบาร์ซาชุดปี 2009 กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อรำลึกในโอกาสครบรอบ 10 ปีพอดี นำมาโดยตำนานอย่าง การ์เลส ปูโยล, แกบี้ มิลิโต้, เซย์ดู เกอิต้า, โฆเซ ปินโต, เอริค อบิดัล และนักเตะชุดเดิมอย่าง เซร์คิโอ บุสเกสต์, เคราร์ด ปิเก้ และ ลิโอเนล เมสซี

แชมป์ทั้ง 6 รายการของบาร์เซโลนาในปี 2009

🏆 แชมป์ลาลีกา สเปน

🏆 แชมป์ โกปา เดล เรย์

🏆 แชมป์ สแปนิช ซูเปอร์คัพ

🏆 แชมป์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก

🏆 แชมป์ ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ

🏆 แชมป์ ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ

Moments ago: tribute to the Barça of the 6 cups pic.twitter.com/gMMfggR3GW