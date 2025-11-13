ไม่ได้แย่ขนาดนั้น! รูนีย์ป้อง'เชชโก้'โดนวิจารณ์หนักเกิน – ฟันธงระเบิดฟอร์มแน่

เวย์น รูนีย์ ตำนานดาวยิงของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกโรงปกป้อง เบนจามิน เชชโก้ หลังจากที่โดน แกรี เนวิลล์ วิจารณ์ว่าเจ้าตัวยังเล่นได้ “อึดอัด” และไม่เข้ากับทีม
กองหน้าทีมชาติสโลวีเนียวัย 22 ปี ย้ายจากแอร์เบ ไลป์ซิก มาร่วมทีม ปีศาจแดง ด้วยค่าตัว 74 ล้านปอนด์ แต่ออกสตาร์ทกับทีมได้ไม่ดีอย่างที่ถูกคาดหวัง เมื่อยิงได้เพียง 2 ประตูจาก 12 เกมแรก จน เนวิลล์ ออกมาวิจารณ์อย่างรุนแรง ซึ่ง รูนีย์ กลับมองต่างในประเด็นนี้
“ผมคิดว่า เชชโก้ กำลังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากในเรื่องการทำประตู แต่รูปแบบการเล่นโดยรวมของเขาดีขึ้นมาก” รูนีย์ กล่าว
“เขาเชื่อมเกมได้ดี แข็งแกร่งในการพักบอล และเล่นเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมี เซนเนอ ลัมเมนส์ ที่ช่วยให้เขาเล่นลูกโยนได้ถนัดขึ้น”
“ผมว่าฟอร์มเขาดีกว่าที่หลายคนพูดถึงนะ แค่ต้องเริ่มยิงประตูให้ได้มากกว่านี้ ผมเชื่อว่าเขาจะพัฒนาและไปได้สวยกับยูไนเต็ดแน่นอน”