ไม่ได้ปลดฆัวกิน! 'หมอหวัด' แจงเหตุผลเลือก 'โค้ชเอ็กซ์' นั่งกุนซือใหม่

นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ประธานสโมสรพลังกาญจน์ เอฟซี โพสต์เหตุผลถึงการเปลี่ยนแปลงกุนซือจาก ฆัวกิน โกเมซ โค้ชชาวสเปน มาเป็น วสพล แก้วผลึก เผยไม่ได้ปลดโค้ชคนเก่า แต่ลาออกเอง จึงเลือกให้โอกาสอดีตผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทย
ม้าเหล็กพลังกาญจน์ใช้งานโค้ชเป็นรายที่ 3 แล้วในซีซั่น 2025/26 เริ่มจาก ดุสิต เฉลิมแสน, ฆัวกิน โกเมซ และล่าสุด วสพล แก้วผลึก ที่กำลังจะได้คุมทีมระดับสโมสรครั้งแรก
โดยในรายของอดีตโค้ชอย่าง ฆัวกิน โกเมซ คุมทีมได้เพียง 6 นัดเท่านั้น ในระยะเวลาไม่ถึงสองเดือน แต่ไม่สามารถพาทีมเก็บชัยชนะในไทยลีกได้เลย
ในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ช นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
ทำไมถึงเปลี่ยนโค้ช
1.ทีมบริหารไม่มีความคิดจะเปลี่ยนโค้ชจนจบฤดูกาล
2.โค้ชเก่าแจ้งทีมบริหารหลังจากจบแมตช์ระยองเวลาห้าทุ่ม ทีมบริหารก็ประหลาดใจเช่นกัน โค้ชแจ้งว่าไม่สามารถคุมทีมต่อไปได้ และขอลาออก (เหตุผล มากมาย ความหมายคือไม่ไหว)
3.ทีมบริหารก็มีความจำเป็นที่จะต้องหา โค้ชใหม่อย่างเร่งด่วน
ทำไมจึงเลือกโค้ชเอ็กซ์
1.ไม่รู้เหมือนกัน แค่อยากให้โอกาสคนเก่ง
2.ทีมบริหารรู้ว่าโค้ชเอ็กซ์ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็น Head Coach
3.แต่ทีมบริหารคิดว่าการให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่น่าลอง
4.ทีมบริหารชุดนี้ชอบเสี่ยง และคิดว่าคุ้มที่จะเสี่ยง ถึงแม้ว่ามีโอกาสที่จะพลาดสูง
5.เท่าที่คุยโค้ชเอ็กซ์มีภาวะผู้นำสูง มีศิลปะในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีบุคลิค ทัศนคติ คล้าย ๆ หมอหวัด
6.โค้ชเอ็กซ์มีภูมิคุ้มกันด้านโซเชียลมีเดียระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อดีอันหนึ่งสำหรับยุคนี้
สรุปคือ พลังกาญจน์ เอฟซี ไม่ได้ปลดโค้ชเก่า โค้ชเก่าลาออกเอง และให้โอกาสโค้ชไทย มือใหม่ โดยไม่ลังเล แม้จะไม่มีประสบการณ์ก็ตาม ถ้าเราเชื่อว่าทำได้เราถึงจะทำได้
สำหรับ วสพล แก้วผลึก เตรียมประเดิมคุมพลังกาญจน์ เอฟซี ในไทยลีก 2025/26 บุกเยือน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในวันที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 18:30 น.