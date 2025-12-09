ไม่ให้เกียรติลิเวอร์พูล! รูนีย์ชี้ 'ซาลาห์' กำลังทำลายตำนานของตัวเอง

เวย์น รูนีย์ อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษ มองว่า โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กำลังทำลายสิ่งตัวเองสร้างมากับ ลิเวอร์พูล หลังออกมาให้สัมภาษณ์ทิ้งบอมป์ใส่สโมสรหลังจบเกมกับ ลีดส์ ยูไนเต็ด
แนวรุกชาวอียิปต์ ให้สัมภาษณ์ว่าเขาถูกสโมสรโยนให้เป็นแพะรับบาป พร้อมเผยว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักกับ อาร์เนอ ชล็อต หลังโดนจับนั่งสำรอง 3 นัดติด ซึ่ง รูนีย์ มองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมและสโมสร และเป็นการทำลายตำนานที่ตัวเองสร้างมาอย่างยาวนานมาด้วย
“ทำไมเขาต้องออกมาพูดแบบนั้น? ซาลาห์ยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลมาตลอด ปกติเขาเป็นคนเงียบ ๆ เก็บตัวของเขาเอง” รูนีย์ กล่าว
“ฤดูกาลก่อนเขาออกมาพูดเรื่องสัญญาใหม่ ซึ่งเขาก็สมควรได้ค่าเหนื่อยระดับนั้น แต่คุณจะกลับคำมาพูดแบบนี้ไม่ได้ มันไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมทีม ผู้จัดการทีม และแฟนบอลเลย”
“เวลามันไล่ทันทุกคน ฤดูกาลนี้เขาไม่เฉียบคมเหมือนเดิม แน่นอนว่าผู้จัดการทีมต้องตัดสินใจ”
“เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่สำคัญที่สุดของลิเวอร์พูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สิ่งที่อยากเห็นคือการสู้เพื่อทีม ไม่ใช่ความหยิ่งผยองราวกับไม่ต้องพิสูจน์ตัวเอง คุณต้องดีที่สุดทุกสัปดาห์ถึงจะอยู่ในทีมได้”
“จริง ๆ แล้ว เขาต่างหากที่โยนลิเวอร์พูลลงใต้รถบัสด้วยคำพูดของตัวเอง”
“เขากำลังทำลายตำนานของตัวเองอย่างแท้จริง ตำนานของ ซาลาห์ กับ ลิเวอร์พูล มันยิ่งใหญ่มาก เขายืนอยู่ในระดับเดียวกับแข้งระดับตำนานหลายคน มันน่าเศร้าถ้าจะทำลายทุกอย่างลงไป เขาจัดการเรื่องนี้ผิดพลาดไปหมด”