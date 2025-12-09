ไม่ใช่เรื่องแท็คติก! อโมริม เผยคำพูดช่วงพักครึ่ง ปลุกแมนฯยูฯรัวยิงวูล์ฟส์

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เผยคำพูดในห้องแต่งตัวช่วงพักครึ่ง ที่ช่วยกระตุ้นทีมให้กลับมารัวยิง วูล์ฟแฮมป์ตัน ในครึ่งหลัง
ปีศาจแดง เสมอกับทีมหมาป่าในครึ่งแรก 1-1 ด้วยฟอร์มการเล่นที่ดูอึดอัด ก่อนที่ครึ่งหลังจะยิงสามประตูรวด จนจบเกมชนะด้วยสกอร์ 4-1 ซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสเผยว่าในห้องแต่งตัวช่วงพักครึ่งเขาไม่ได้คุยเรื่องแท็คติกกับลูกทีมเลย
“มันไม่ใช่แท็กติก เราคุมเกมได้ชัดเจน แต่จบสกอร์ไม่ดีพอ สิ่งที่ผมบอกนักเตะคือ เรามีเวลาอีก 45 นาทีเพื่อคว้า 3 แต้ม ซึ่งมันสำคัญต่อชีวิตของทีมเรา” อโมริม กล่าว
“เราต้องใส่ใจในรายละเอียด ไม่ใช่แค่การยิงประตู แต่ต้องปกป้องประตูของเราด้วย ในช่วงเวลานี้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ เราต้องผลักดันตัวเองต่อไป และเราทำได้ดีในครึ่งหลัง”