Goal.com
สด
Newcastle United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

ไม่ใช่สโมสรใหญ่! แอนจ์วิจารณ์แนวทางทำทีมสเปอร์ส, พลาดนักเตะจนต่อยอดไม่ได้

แอนจ์ ปอสเตโคกลู ออกมาให้สัมภาษณ์พูดคุยถึงช่วงเวลาในการคุมทีม ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ รวมถึงสิ่งที่ผิดพลาดในช่วงเวลาของเขา 

กุนซือชาวออสเตรเลีย พา สเปอร์ส คว้าแชมป์ ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก แชมป์ยุโรปสมัยแรกของสโมสร ทว่าด้วยผลงานในพรีเมียร์ลีกที่หล่นไปถึงอันดับ 17 เป็นสิ่งที่ทำให้เขาถูกปลดจากตำแหน่ง

โดย แอนจ์ มาให้สัมภาษณ์ในรายการ The Overlap podcast พูดถึงประเด็นต่าง ๆ ของ ไก่เดือยทอง พูดถึงปัญหาในการทำงานของสโมสร ที่ขัดแย้งกับสิ่งที่พูด สิ่งที่เป็นตัวตน ที่ยังแตกต่างกับสโมสรใหญ่ทีมอื่น ๆ ในพรีเมียร์ลีก

“เมื่อคุณเดินเข้าไปในสโมสร ท็อตแนม สิ่งที่คุณเห็นได้ในทุกที่คือ “to dare is to do”  อยู่เต็มไปหมด แต่การกระทำของพวกเขากลับสวนทางกับสิ่งนั้นโดยสิ้นเชิง มันคือเรื่องของการทำความเข้าใจสิ่งที่กำลังสร้าง

“แน่นอน สเปอร์ส สร้างสนามแห่งใหม่ที่ยอดเยี่ยม รวมถึงศูนย์ฝึกซ้อมที่ทันสมัยอย่างไม่น่าเชื่อ

Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Arsenal crest
Arsenal
ARS

“แต่เมื่อคุณดูรายจ่าย โดยเฉพาะค่าเหนื่อย พวกเขาไม่ใช่สโมสรใหญ่ ที่ผมมองแบบนั้นเพราะตอนเราพยายามเซ็นนักเตะมาร่วมทีม เราไม่ได้อยู่ในจุดที่จะไปคว้านักเตะเหล่านั้น

“นั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะฟันฝ่าไป (การพา สเปอร์ส คว้าแชมป์) เรื่องที่ผมพูดว่าจะคว้าแชมป์ในฤดูกาลที่สองนั้นผมทำไปก็เพื่อสโมสร

“ไม่มีคนภายในหรอกที่จะกล้าพูดแบบนั้น เพราะพวกเขากลัวมากเกินไป พวกเขาเข้าใกล้ได้หลายครั้งแต่ก็พลาดไปตลอด

“เมื่อคุณทำลายกำแพงนั้นด้วยการคว้าแชมป์ แล้วคุณทำอะไรต่อละ? คุณรื้อมันทิ้งไปหมดและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง นั่นคือประเด็นหลักว่าคุณกำลังพยายามบรรลุเป้าหมายตรงไหนกัน?

หลังจากนั้น แอนจ์ พูดถึงตลาดนักเตะที่เขาต้องการนักเตะที่ผ่านการเล่นในพรีเมียร์ลีก ซึ่งสุดท้ายลงเอยด้วยการได้ โดมินิค โซลันกี้ และดาวรุ่งอีกสามคน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการยกระดับทีม

“ตอนจบฤดูกาลแรก เราจบอันดับห้า สำหรับตัวผมเอง คุณจะก้าวจากอันดับห้าไปลุ้นแชมป์ได้อย่างไร? เราต้องเซ็นสัญญานักเตะที่เป็นตัวท็อปของพรีเมียร์ลีก

“แต่การจบอันดับห้า ไม่ได้ทำให้เราไปแชมเปี้ยนส์ ลีก เราเลยไม่มีงบเสริมทัพ สุดท้ายเราลงเอยด้วยการคว้า ดอม โซลันกี้ ซึ่งผมก็ต้องการตัวเขา ผมชอบเขานะ  แล้วก็ดาวรุ่งอีกสามคน

“ตอนนั้น ผมมองไปที่ เปโดร เนโต้, ไบรอัน (เอ็มเบอโม) และ (อองตวน) เซเมนโย , มาร์ค เกฮี เพราะผมบอกไปว่า ถ้าเราจะก้าวจากอันดับห้าก้าวขึ้นไปอีก, ซึ่งเป็นสิ่งสโมสรใหญ่จะทำกัน

“ซึ่งดาวรุ่งเหล่านั้น เป็นนักเตะอายุน้อยที่โดดเด่น เป็นนักเตะที่เก่งมาก ผมคิดว่าพวกเขาจะก้าวไปเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมให้กับ ท็อตแนม แต่พวกเขาจะไม่สามารถพาคุณก้าวจากอันดับห้าไปอันดับสี่ได้หรอก”

โฆษณา
0