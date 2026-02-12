ไม่ใช่สโมสรใหญ่! แอนจ์วิจารณ์แนวทางทำทีมสเปอร์ส, พลาดนักเตะจนต่อยอดไม่ได้

แอนจ์ ปอสเตโคกลู ออกมาให้สัมภาษณ์พูดคุยถึงช่วงเวลาในการคุมทีม ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ รวมถึงสิ่งที่ผิดพลาดในช่วงเวลาของเขา
กุนซือชาวออสเตรเลีย พา สเปอร์ส คว้าแชมป์ ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก แชมป์ยุโรปสมัยแรกของสโมสร ทว่าด้วยผลงานในพรีเมียร์ลีกที่หล่นไปถึงอันดับ 17 เป็นสิ่งที่ทำให้เขาถูกปลดจากตำแหน่ง
โดย แอนจ์ มาให้สัมภาษณ์ในรายการ The Overlap podcast พูดถึงประเด็นต่าง ๆ ของ ไก่เดือยทอง พูดถึงปัญหาในการทำงานของสโมสร ที่ขัดแย้งกับสิ่งที่พูด สิ่งที่เป็นตัวตน ที่ยังแตกต่างกับสโมสรใหญ่ทีมอื่น ๆ ในพรีเมียร์ลีก
“เมื่อคุณเดินเข้าไปในสโมสร ท็อตแนม สิ่งที่คุณเห็นได้ในทุกที่คือ “to dare is to do” อยู่เต็มไปหมด แต่การกระทำของพวกเขากลับสวนทางกับสิ่งนั้นโดยสิ้นเชิง มันคือเรื่องของการทำความเข้าใจสิ่งที่กำลังสร้าง
“แน่นอน สเปอร์ส สร้างสนามแห่งใหม่ที่ยอดเยี่ยม รวมถึงศูนย์ฝึกซ้อมที่ทันสมัยอย่างไม่น่าเชื่อ
“แต่เมื่อคุณดูรายจ่าย โดยเฉพาะค่าเหนื่อย พวกเขาไม่ใช่สโมสรใหญ่ ที่ผมมองแบบนั้นเพราะตอนเราพยายามเซ็นนักเตะมาร่วมทีม เราไม่ได้อยู่ในจุดที่จะไปคว้านักเตะเหล่านั้น
“นั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะฟันฝ่าไป (การพา สเปอร์ส คว้าแชมป์) เรื่องที่ผมพูดว่าจะคว้าแชมป์ในฤดูกาลที่สองนั้นผมทำไปก็เพื่อสโมสร
“ไม่มีคนภายในหรอกที่จะกล้าพูดแบบนั้น เพราะพวกเขากลัวมากเกินไป พวกเขาเข้าใกล้ได้หลายครั้งแต่ก็พลาดไปตลอด
“เมื่อคุณทำลายกำแพงนั้นด้วยการคว้าแชมป์ แล้วคุณทำอะไรต่อละ? คุณรื้อมันทิ้งไปหมดและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง นั่นคือประเด็นหลักว่าคุณกำลังพยายามบรรลุเป้าหมายตรงไหนกัน?
หลังจากนั้น แอนจ์ พูดถึงตลาดนักเตะที่เขาต้องการนักเตะที่ผ่านการเล่นในพรีเมียร์ลีก ซึ่งสุดท้ายลงเอยด้วยการได้ โดมินิค โซลันกี้ และดาวรุ่งอีกสามคน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการยกระดับทีม
“ตอนจบฤดูกาลแรก เราจบอันดับห้า สำหรับตัวผมเอง คุณจะก้าวจากอันดับห้าไปลุ้นแชมป์ได้อย่างไร? เราต้องเซ็นสัญญานักเตะที่เป็นตัวท็อปของพรีเมียร์ลีก
“แต่การจบอันดับห้า ไม่ได้ทำให้เราไปแชมเปี้ยนส์ ลีก เราเลยไม่มีงบเสริมทัพ สุดท้ายเราลงเอยด้วยการคว้า ดอม โซลันกี้ ซึ่งผมก็ต้องการตัวเขา ผมชอบเขานะ แล้วก็ดาวรุ่งอีกสามคน
“ตอนนั้น ผมมองไปที่ เปโดร เนโต้, ไบรอัน (เอ็มเบอโม) และ (อองตวน) เซเมนโย , มาร์ค เกฮี เพราะผมบอกไปว่า ถ้าเราจะก้าวจากอันดับห้าก้าวขึ้นไปอีก, ซึ่งเป็นสิ่งสโมสรใหญ่จะทำกัน
“ซึ่งดาวรุ่งเหล่านั้น เป็นนักเตะอายุน้อยที่โดดเด่น เป็นนักเตะที่เก่งมาก ผมคิดว่าพวกเขาจะก้าวไปเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมให้กับ ท็อตแนม แต่พวกเขาจะไม่สามารถพาคุณก้าวจากอันดับห้าไปอันดับสี่ได้หรอก”