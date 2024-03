ไม่เหมาะสม! แพทองธาร ตำหนิ สส.เพื่อไทย ดูบอลไทยผ่านเว็บเถื่อนระหว่างประชุมงบฯ

แพทองธาร ตักเตือน สส.เพื่อไทย หลังมีภาพดูบอลไทยผ่านเว็บเถื่อน และอยู่ระหว่างประชุมสำคัญเรื่องงบประมาณ

อุ๊งอิ๊งค์-แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตำหนิ สส.ในพรรตัวเองหลังมีภาพกำลังนั่งดูการถ่ายทอดสดระหว่างทีมชาติไทย พบ เกาหลีใต้ ผ่านเว็บไซต์เถื่อน ในเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 นัดที่ 3 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา

ช้างศึก บุกไปแบ่งแต้มทีมชั้นนำเอเชียอย่างเกาหลีใต้แบบสุดประทับใจแฟนบอลทั้งประเทศ ซึ่งเกมดังกล่าวสามารถรับชมแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ง่ายมากทั้งผ่านทางช่องไทยรัฐ ทีวี และเพจช้างศึก ทีมชาติไทย ที่ถ่ายให้ชมกันฟรีๆ

อ่านบทความต่อด้านล่าง

อย่างไรก็ตามช่างภาพสำนักข่าว TODAY ตาดี เมื่อถ่ายภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทย นั่งชมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์เถื่อนที่ลักลอบแพร่ภาพสัญญาณถ่ายทอดสด ทั้งที่บรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแฟนบอลไทยพยายามรณรงค์การดูผ่านลิงค์เถื่อนมาตลอด

ล่าสุด แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณี สส. พรรคเพื่อไทย ดูการแข่งขันของทีมชาติไทยผ่านเว็บเถื่อน อีกทั้งในตอนนั้นอยู่ระหว่างประชุมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท

โดย น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องตักเตือน เพราะดูระหว่างประชุมงบฯ เป็นเวลาที่ไม่เหมาะสม ส่วนเรื่องเว็บเถื่อนเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ ดังนั้นต้องมีการดูแลในเรื่องนี้ และดูว่าสามารถให้ประชาชนได้ดูอย่างไรได้บ้างแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สส.ไม่ควรดูในเวลานั้น โดยจะทำการตักเตือนต่อไป

สำหรับ ทีมชาติไทย มี 4 คะแนน จาก 3 นัด รั้งอันดับ 2 ของกลุ่ม C มีโปรแกรมลงสนามในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 4 พบกับ เกาหลีใต้ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน แข่งขันวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี, Youtube Changsuek Official และ Facebook Changsuek Official