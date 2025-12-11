ไม่เสียหาย! ริโอแนะ แมนฯยูฯ ลองยื่นซื้อ ซาลาห์ ร่วมทีม

ริโอ เฟอร์ดินานด์ อดีตปราการหลังทีมชาติอังกฤษ ออกโรงแนะนำให้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ลองยื่นข้อเสนอให้ ลิเวอร์พูล เพื่อดึงตัว โมฮาเหม็ด ซาลาห์ มาร่วมทีม
อนาคตของแนวรุกชาวอียิปต์เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามหลังให้สัมภาษณ์เดือดโจมตีสโมสร รวมถึงยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับ อาร์เนอ ชล็อต ซึ่ง ริโอ มองว่าสถานการณ์ของ ซาลาห์ ไปไกลเกินกว่าจุดกลับตัวแล้ว พร้อมแนะนำให้ปีศาจแดงลองยื่นข้อเสนอแบบเป็นทางการเข้าไป แม้จะรู้ว่าแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นจริง
“ไม่มีทางที่ โม ซาลาห์ จะไปแมนยู ผมไม่คิดว่าเขามีสไตล์แบบ เวย์น รูนีย์ หรือ คาร์ลอส เตเบซ ที่กล้าตัดสินใจข้ามเส้นแบบนั้น” ริโอ กล่าว
“แต่ถ้าผมเป็น แมนฯยูฯ ผมจะยื่นข้อเสนอ แบบเปิดเผยด้วย! มันจะเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อเลยใช่มั้ยล่ะ ตลกดีออก”
ตำนานทีมชาติอังกฤษยังเสริมถึงสถานการณ์ภายในถิ่นแอนฟิลด์ว่า
“ไม่มีสงสัยเลยว่าผู้เล่น ลิเวอร์พูล ไม่อยากให้ซาลาห์ย้าย เพราะเขาคือคนที่พาพวกเขาคว้าแชมป์”
“แต่มันถึงจุดที่แก้ไม่ได้แล้ว ซาลาห์ มองว่าผู้จัดการมีเจตนาแอบแฝง และต้องการผลักเขาออกจากทีม”