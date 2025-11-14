ไม่เป็นอย่างที่คิด! 'โอบาเมยอง'เล่าย้อนย้ายซบ เชลซี คือความผิดพลาดครั้งใหญ่

ปิแอร์-เอเมอริค โอบาเมยอง กองหน้าทีมชาติกาบอง เปิดใจเล่าย้อนว่าการย้ายจาก บาร์เซโลนา ไปอยู่กับ เชลซี เมื่อปี 2022 คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตค้าแข้ง
ดาวยิงวัย 36 ปี เคยทำไปถึง 92 ประตูจาก 163 นัด ในการเล่นให้ อาร์เซนอล ก่อนย้ายไป บารเซโลนา และกลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งกับทีมสิงห์บลู แต่กลับทำได้เพียงประตูเดียวจาก 15 เกมพรีเมียร์ลีก ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด
“มันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่จริง ๆ ที่ย้ายไป เชลซี...เป็นความผิดพลาดที่โคตรใหญ่เลย” โอบาเมยอง กล่าว
“ตอนนั้นผมมีช่วงเวลาที่เลวร้ายมาก มีเหตุการณ์คนร้ายบุกบ้าน และบาร์เซโลนาจำเป็นต้องขายนักเตะหนึ่งคน ระหว่างผมหรือ เมมฟิส เดปาย”
“ข้อเสนอเดียวบนโต๊ะคือเชลซี ผมเลยต้องเลือกย้ายเพื่อความปลอดภัยของครอบครัว ถึงแม้มันจะเป็น เชลซี ก็ตาม”
โอบาเมยอง ยอมรับเขาคิดว่าการย้ายทีมอาจจะไปได้ดีเหมือนกรณีของ โอลิวิเยร์ ชิรูด์ ที่เคยย้ายข้ามฝั่งลอนดอนแบบไม่มีปัญหา แต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิด
“ผมคิดว่าอาจจะโอเคนะ ชิรูด์ ก็เคยย้ายจาก อาร์เซนอล ไป เชลซี และไม่มีปัญหาอะไร แต่สำหรับผม… ทุกอย่างมันต่างออกไป”
หลังผ่านช่วงเวลายากลำบากที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ โอบาเมยอง ย้ายไปอยู่กับ มาร์กเซยในปี 2023 ก่อนจะไปเล่นให้ Al Qadsiah ชั่วคราว และกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งซีซันนี้ พร้อมยิงไปแล้ว 4 ประตูในลีกเอิง