ไม่เคยลืมกัน! อัลมิร่อน สุดปลื้ม นิวคาสเซิล ส่งเหรียญแชมป์ลีก คัพให้

มิเกล อัลมิร่อน อดีตแข้งตัวเก่งของ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด สุดดีใจที่อดีตต้นสังกัดส่งเหรียญแชมป์ คาราบาว คัพ เมื่อฤดูกาลที่แล้วมาให้
เพจ Play with FUN, be FUN ลงรูปที่ อัลมิรอน โพสต์ผ่านโซเชียล พร้อมแท็คขอบคุณสโมสรในสตอรี่บนอินสตาแกรมส่วนตัว หลัง ‘สาลิกาดง’ ส่งเหรียญรางวัลชนะเลิศแชมป์ คาราบาว คัพ เมื่อฤดูกาลที่แล้วมาให้
"รู้สึก ซาบซึ้งใจ ที่ได้รับเหรียญนี้ มันนำความทรงจำดีๆ กลับมามากมายจริงๆ
ขอบคุณสโมสรนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด, ทีมงาน, อดีตเพื่อนร่วมทีม, และแน่นอน, แฟนบอล ที่น่าทึ่งทุกคน
การสนับสนุนของพวกคุณมีความหมายกับผมมากเสมอมา พวกคุณจะอยู่ในในใจผมเสมอ และผมจะคอยสนับสนุนพวกคุณตลอดไป #NUFC #ForeverGrateful” อัลมิรอน โพสต์ข้อความขอบคุณ
