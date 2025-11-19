ไม่เข้าตา! ฟาวเลอร์สับฟอร์ม 'เชชโก้' เล่นเหมือนเด็กอะคาเดมี

ร็อบบี้ ฟาวเลอร์ อดีตกองหน้า ลิเวอร์พูล ออกโรงวิจารณ์ เบนยามิน เชชโก้ หัวหอกของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ว่าเล่นเหมือนเด็กอะคาเดมีและยังไม่พร้อมสำหรับความเข้มข้นของพรีเมียร์ลีก
ดาวเตะวัย 22 ปี ย้ายจาก ไลป์ซิก มาร่วมทัพปีศาจแดง เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว 74 ล้านปอนด์ แต่ผลงานยังไม่ดีเท่าที่ถูกคาดหวัง ยิงได้เพียง 2 ประตูจาก 11 นัด และมักต้องเป็นตัวสำรองในเกมใหญ่ของ ยูไนเต็ด
ฟาวเลอร์ ถูกถามว่า ระหว่าง เชชโก้ กับ วิคตอร์ โยเคเรส ของอาร์เซนอล ใครปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกได้ดีกว่า อดีตดาวยิงเจ้าของฉายา 'เดอะ ก็อด' ตอบอย่างไม่ลังเลว่า
“สำหรับผม คำตอบมันชัดมาก โยเคเรส ดูพร้อมกว่า เขาเข้าใจสปีดเกม พลัง และความทุ่มเทที่พรีเมียร์ลีกต้องการ ส่วนเชชโก้…หวังว่าจะไม่พูดแรงเกินไปนะ แต่เขาดูเหมือนนักเตะอะคาเดมีมากกว่า” ฟาวเลอร์ กล่าว
“พวกเขาจ่ายไปตั้งเจ็ดสิบกว่าล้านปอนด์ ซึ่งมันเยอะมาก มองตามตลาดปัจจุบันก็เถอะ แต่ก็ยังแพงเกินไปอยู่ดี"
"เขาออกสตาร์ทได้อย่างลำบาก ผมไม่คิดว่าเขาจะสร้างอะไรยิ่งใหญ่มากนักนะ เขาน่าจะยิงได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำ”