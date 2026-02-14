ไม่เกี่ยงเกมรับ! ศิวรักษ์ ชม ยุงเคอร์ เข้าใจเกมพร้อมเล่นเพื่อ บุรีรัมย์

ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน Brand Ambassador และ ผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวชมทัศนคติการเล่นของ แคสเปอร์ ยุงเคอร์ กองหน้าคนใหม่ชาวเดนมาร์ก หลังลงประเดิมนัดชนะ เฉิงตู หรงเฉิง เอฟซี 1-0 ในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท 2025/26 รอบลีกสเตจ นัดที่ 7
‘ปราสาทสายฟ้า’ เพิ่งเปิดตัว ดาวยิงวัย 31 ปี เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุก ก่อนที่อดีตศูนย์หน้า นาโกย่า แกรมปัส จะได้รับโอกาสลงสนามเป็นสำรองช่วงท้ายเกมชนะ เฉิงตู หรงเฉิง เอฟซี 1-0 และทำให้ บุรีรัมย์ จ่อเข้ารอบน็อคเอาท์
ด้าน ศิวรักษ์ ตำนาน บุรีรัมย์ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Thunder Live โดยชื่นชมความเข้าใจเกม และทัศนคติของ ยุงเคอร์ ที่พร้อมเล่นเพื่อทีมเป็นอันดับแรก
"เขาลงนัดใหญ่เลยคือ ACL ผมรู้สึกว่า เขาเป็นคนเข้าใจเกม เขาลงไปไม่ห่วงตัวเองว่า จะต้องโชว์ผลงาน เขาเล่นนัดแรกรู้ว่าทีมเป็นเกมรับ เขาก็ช่วยเกมรับเลย"
"จะเตะมั่วเพื่อเคลียรก็เตะ เพราะเขาเข้าใจสถานการณ์ การมาของเขาจะทำให้ทีมเรามีอีกมิติหนึ่ง ไม่มีใครรู้สไตล์ เพราะเขาเพิ่งมา”
ศิวรักษ์ กล่าวเสริมว่า “เราเป็นบอลเกมบุก บุรีรัมย์ ต้องการลุ้นแชมป์ เราต้องมีกองหน้าหลายสไตล์หลายๆ คน ถ้าแผนนี้ยังยิงไม่ได้ ก็เปลี่ยนอีกคนลงไป"
สำหรับ แคสเปอร์ ยุงเคอร์ เคยผ่านการค้าแข้งในเจลีก ญี่ปุ่น กับ อุราวะ เรด ไดมอนด์ส และ นาโกยา แกรมปัส มาแล้ว รวมถึงช่วยปีศาจแดงแห่งเอเชีย คว้าแชมป์เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก เมื่อฤดูกาล 2022