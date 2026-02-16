ไม่อยากสร้างปัญหา! 'เบนาเตีย'อำลา ผอ.กีฬา มาร์กเซย

เมห์ดี เบนาเตีย อดีตกองหลังทีมชาติโมร็อกโก ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของ โอลิมปิก มาร์กเซย อย่างเป็นทางการ
มาร์กเซย เพิ่งแยกทางกับ โรแบร์โต้ เด แซร์บี้ ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางกระแสข่าวความไม่ลงรอยภายในบอร์ดบริหาร ซึ่งความวุ่นวายยังไม่จบแค่นั้นเมื่อ เบนาเตีย ก็ประกาศอำลาทีมเช่นกัน โดยให้เหตุผลถึงบรรยากาศความตึงเครียดภายในสโมสรที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงหลัง
“ตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามา ผมทำงานด้วยหัวใจและมีเป้าหมายเดียวคือพามาร์กเซยกลับไปสู่ระดับที่คู่ควร ผมรู้จักสโมสรแห่งนี้ดี รู้ว่ามันต้องการอะไร และรู้ถึงแพสชันที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่” เบนาเตีย กล่าว
“คุณรู้ถึงความซื่อสัตย์และความโปร่งใสของผม ด้วยความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในฝ่ายบริหาร ผมจึงยื่นใบลาออก นี่ไม่ใช่แค่การหยั่งเชิง แต่เป็นการตัดสินใจจริง สโมสรยิ่งใหญ่กว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และผมไม่ต้องการให้การอยู่ของผมกลายเป็นอุปสรรคต่อการจัดการและการพัฒนา”
อดีตแนวรับวัย 38 ปี เผยว่าเขาได้ไตร่ตรองเรื่องนี้มาอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจยุติบทบาทเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
“หลังจากคิดอย่างยาวนาน ผมตัดสินใจรับผิดชอบและยุติความร่วมมือกับมาร์กเซย ผมจากไปพร้อมความรู้สึกว่าทุ่มเทเต็มที่ในฐานะมืออาชีพ แต่โชคร้ายที่ผมไม่สามารถทำให้บรรยากาศรอบทีมสงบลงได้ ทั้งที่ผมเชื่อว่าทีมนี้มีศักยภาพมากพอจะบรรลุเป้าหมาย”
ท้ายที่สุด เบนาเตียยังฝากข้อความถึงแฟนบอล
“ขอให้ทุกคนอยู่เคียงข้างทีม และสนับสนุนพวกเขาเหมือนที่ทำมาเสมอ”