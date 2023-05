ไม่รอด! แฟนอาร์เซนอลโดนจับกุมข้อหายิงเลเซอร์ใส่มูดริค

An Arsenal fan has been arrested for shining a laser in the face of Chelsea star Mykhailo Mudryk during Tuesday's London derby at Emirates Stadium.

แฟนบอล อาร์เซนอล ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหายิงเลเซอร์ใส่ มิไคโล มูดริค ปีกของ เชลซี ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา แนวรุกทีมชาติยูเครน ลงสนามมาเป็นตัวสำรองครึ่งหลังในเกมที่เอมิเรตส์ สเตเดี้ยมที่ เจ้าบ้านเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 3-1 ทำให้ทีมของ แฟรงค์ แลมพาร์ด แพ้ 6 เกมติดต่อกันทุกรายการ โดยในเกมนี้ มูดริค ที่ได้ลงสนามราว 20 นาทีสุดท้าน ตกเป็นเป้าโจมตีของแฟนเดอะ กันเนอร์ส เนื่องมาจากนักเตะตกเป็นข่าวย้ายมาร่วมทีม อาร์เซนอล อย่างต่อเนื่อง แต่ทว่านักเตะกลับเลือกย้ายไปร่วมทีม เชลซี เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในเกมเมื่อคืนนี้ มูดริค โดนแฟนเจ้าถิ่นโห่ทุกจังหวะที่สัมผัสบอล ยิ่งไปกว่านั้นมีแฟนบอลยิงเลเซอร์มาใส่ใบหน้าของเจ้าตัวอย่างชัดเจน ซึ่งหลังเกม อาร์เซนอล ได้ออกแถลงการณ์ประณามการกระทำ พร้อมยืนยันว่าแฟนบอลคนดังกล่าวถูกจับกุมเรียบร้อยแล้ว “การจับกุมได้เกิดขึ้นจากการใช้เลเซอร์ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา” แถลงการณ์สโมสร “การกระทำเช่นนี้เป็นอันตรายและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง เราจะให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจเต็มที่เรื่องข้อมูลและการดำเนินการอย่างเหมาะสม” Instagram Getty ทั้งนี้ มูดริค ได้โพสต์สตอรี่ในอินสตาแกรมว่าเขาไม่ได้รับอันตรายจากเลเซอร์แต่อย่างใด