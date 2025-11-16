ไม่ยึดติดแผน! แอนโธนี ฮัดสัน เปิดใจทิศทาง "ช้างศึก" เน้นเกมรุกดุดัน ปรับสไตล์ตามศักยภาพนักเตะไทย

แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ เปิดเผยถึงแนวทางการทำทีมผ่านช้างศึก โดยยืนยันชัดเจนว่าจะพัฒนาสไตล์การเล่นให้ "ดุดัน เดินหน้า และเข้มข้น" มากขึ้น พร้อมปรับแผนตามคุณภาพของนักเตะไทย เพื่อให้ทีมเดินหน้าอย่างมีทิศทางและมีเอกลักษณ์ชัดเจน
เฮดโค้ชวัย 44 ปี ประเดิมคุมช้างศึกนัดแรกเฉือนชนะสิงคโปร์ 3-2 ในเกมอุ่นเครื่องก่อนจะมีโปรแกรมสำคัญคือฟุตบอลเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือก เยือน ทีมชาติศรีลังกา วันที่ 18 พ.ย.นี้
ฮัดสันเผยว่าเขาติดตามผลงานนักเตะไทยในทุกสัปดาห์ และให้ความสำคัญกับผู้เล่นที่มีความกล้าในการพาบอลขึ้นหน้า พลังงานสูง และพร้อมเล่นในจังหวะเข้มข้นเสมอ
“นักเตะที่ผมชอบคือต้องมีความดุดัน กล้าที่จะพาบอลบุกไปข้างหน้า เล่นด้วยความเข้มข้น และตั้งใจบุก รวมถึงมีความเข้มข้นในการเล่นสูงด้วยเช่นกัน” แอนโธนี ฮัดสัน
กุนซือชาวอังกฤษยังกล่าวถึงแนวทางการทำงานว่าเขาเป็นคนพูดตรง และยืนยันว่าข่าวลือหรือเสียงวิจารณ์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับตัวเขาหลังเข้ามารับงานแทน มาซาทาดะ อิชิอิ ว่า ไม่เป็นความจริงโดยย้ำว่าตลอดเส้นทางเป็นโค้ช เขาให้ความสำคัญกับการสื่อสารตรงไปตรงมากับทุกฝ่ายเสมอ
"ผมเคารพโค้ชทุกคนก่อนหน้าผมนะ แต่ผมมาทำงานที่นี่แล้ว ผมต้องพูดตรงไปตรงมา ผมเห็นเรื่องที่เขียนถึงผมมากมาย แต่ต้องบอกว่ามันไม่จริง สิ่งที่ผมทำมาตลอดคือพูดตรงกับสตาฟฟ์ ผู้เล่น และแฟนบอลทุกคน”
ฮัดสันยังมองว่า การทำฟุตบอลในหลายประเทศทำให้เขาเรียนรู้ความสำคัญของ การเข้าใจวัฒนธรรม ของนักเตะและประเทศที่ทำงานอยู่
เขายอมรับว่าในอดีตเคยเป็นโค้ชที่ยึดติดกับแผนการเล่นแบบใดแบบหนึ่ง แต่ประสบการณ์ตลอดหลายปีทำให้เปลี่ยนแนวคิดใหม่
"หลายปีที่ผ่านมาผมเชื่อในแผนการเล่นแบบเดียว แต่หลัง ๆ ผมพบว่ามันอาจเห็นแก่ตัวเกินไป ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้ว เราจะเปลี่ยนสไตล์ตามคุณภาพของผู้เล่นที่เรามี และนำมาปรับเข้ากับแนวคิดของผม"
แม้จะปรับให้เข้ากับนักเตะ แต่ฮัดสันย้ำชัดว่า แนวทางหลักของทีมชาติไทยยุคใหม่ยังคงยึด "เกมรุกและความดุดัน" เป็นหัวใจสำคัญ
"ผมยังยึดมั่นอย่างหนึ่ง คือให้ทีมเราเล่นเกมรุกและดุดัน เมื่อเราเสียบอล เราต้องดุดันเพื่อแย่งบอลกลับคืนมาให้ได้"