ไม่ยอมรับกฎ! เวรอน ถูกแบน 6 เดือนฐานสั่งนักเตะหันหลังต้อนรับทีมแชมป์ลีก

ฮวน เซบาสเตียน เวรอน ประธานสโมสร เอสตูเดียนเตส ถูกทางสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา (AFA) ลงโทษแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางฟุตบอล 6 เดือน หลังสั่งให้ลูกทีมหันหลังใส่ โรซาริโอ เซนทรัล ทีมแชมป์ลีก
เดิมทีฟุตบอลลีกอาร์เจนตินา ถูกแบ่งเป็นสองรายการได้แก่ Apertura และ Clausura โดย โรซาริโอ เซนทรัล เป็นทีมที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขันลีกปกติ ซึ่งเดิมทีจะได้เพียงสิทธิ์ไปเล่น โกปา ลิเบอร์ตาดอเรส เท่านั้น
ทว่า AFA มีการปรับกฎใหม่กะทันหัน และมอบแชมป์ลีกให้ โรซาริโอ ทำให้สร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งกับหลายทีม โดยเฉพาะ เอสตูเดียนเตส ของ เวรอน ที่หัวเสียสั่งลูกทีมประท้วงในการเปลี่ยนกฎครั้งนี้ จนนำมาสู่การหันหลังให้ทีมแชมป์
การกระทำดังกล่าวทำให้ เวรอน ถูกสั่งลงโทษแบนจากกรณีดังกล่าว 6 เดือน พร้อมกับนักเตะที่หันหลังในแถวเกียรติยศคนละ 2 เกมนับตั้งแต่ฤดูกาลหน้า