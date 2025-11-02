อาร์เนอ ชล็อต กุนซือ ลิเวอร์พูล กล่าวขอบคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ให้การหนุนหลังในช่วงที่ทีมเจอช่วงเวลายากลำบาก ก่อนคืนฟอร์มเปิดบ้านเอาชนะ แอสตัน วิลลา 2-0
ทัพหงส์แดง ที่แพ้รวดในศึกพรีเมียร์ลีก 4 เกมติดต่อกัน ต้องดวล สิงห์ผยอง ที่ชนะ 4 เกมหลังสุด ทำให้ทีมเจอความกดดันถาโถมอย่างหนัก
ในรูปเกมที่ค่อนข้างสูสี ก่อนท้ายครึ่งแรก เอมิเลียโน มาร์ติเนซ แจกโชคให้ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ยิงเข้าประตูโล่ง ๆ ตามด้วยประตูปิดกล่องจาก ไรอัน กราเฟนแบร์ก พาทีมกลับมาคว้าสามแต้ม
ในช่วงที่ทีมฟอร์มย่ำแย่ต่อเนื่อง แต่ ชล็อต สัมผัสได้ถึงกำลังใจที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากแฟนบอล และมันช่วยส่งให้ทีมกลับมาโชว์ฟอร์มดีได้อีกครั้ง
“มันมีความหมายอย่างมาก เพราะมันเกิดขึ้นตอนที่สกอร์ยังเสมอ 0-0 ไม่ใช่ตอนที่คุณขึ้นนำ ไม่ใช่ตอนที่คุณเป็นจ่าฝูง แต่มันเป็นตอนที่คุณอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากในฐานะสโมสร, ทีม และด้วยเพราะผมเป็นส่วนหนึ่ง มันเป็นสถานการณ์ที่ยากสำหรับผมด้วยเช่นกัน” ชล็อต เผย
“และเสียงเชียร์ที่นักเตะได้รับ ผมเองก็สัมผัสได้เช่นกัน มันเป็นสิ่งที่ทำให้สโมสรแห่งนี้พิเศษมาก
“ผมคิดว่าพวกเขาจะไม่ลืมถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่พิเศษ พวกเขาจะช่วยเหลือคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจอช่วงเวลาลำบาก
“ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งต่าง ๆ มันยากลำบาก และนักเตะ และบางทีอาจรวมถึงผมด้วย ต้องการกำลังใจบ้าง และนั่นคือสิ่งที่เราได้รับจากแฟนบอล
“ผมคิดว่าคุณรู้สึกถึงความกดดันอยู่เสมอถ้าคุณเล่นให้ลิเวอร์พูล ถ้าคุณนำในตารางด้วย 15 เกมที่เหลืออยู่ คุณสัมผัสได้ถึงความกดดัน
“แต่ผมสัมผัสได้ถึงกำลังใจของแฟนบอลตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ และในช่วงที่ผ่านมา ผมไม่เคยรู้สึกว่ามันลดน้อยถอยลงไปเลย”