ไม่มีเตะไล่โค้ช! 'เบลลิงแฮม'ยืนยันแข้ง มาดริด ยังหนุน อลอนโซ 100%

จู๊ด เบลลิงแฮม กองกลางของ เรอัล มาดริด ยืนยันว่านักเตะทุกคนในทีมยังคงสนับสนุน ชาบี อลอนโซ แบบเต็ม 100%
ราชันชุดขาว แพ้คาบ้านให้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-2 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก เมื่อคืนคืนที่ผ่านมา ทำให้ทีมชนะเพียง 2 จาก 8 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ จนมีรายงานว่าบอร์ดบริหารเริ่มพิจารณาอนาคตของกุนซือชาวสเปน ทั้งที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่ถึง 7 เดือน
อย่างไรก็ตาม เบลลิงแฮม ให้สัมภาษณ์กับ TNT Sports ว่านักเตะทั้งทีมยังสู้เต็มที่เพื่อกุนซือที่เคยเป็นตำนานผู้เล่นของสโมสรรายนี้
“พวกเราหนุนหลังโค้ช 100% เขาทำงานได้ยอดเยี่ยม ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขา และเพื่อนร่วมทีมส่วนใหญ่ก็เช่นกัน" เบลลิงแฮม กล่าว
"หลังช่วงที่เสมอติดๆ กัน เราคุยกันภายในทีมและคิดว่าจะแก้สถานการณ์ได้"
"ไม่มีใครยอมแพ้ ไม่มีบ่น เรารับผลการแข่งขันและสู้ต่อไป”