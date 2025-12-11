FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP
สันติภพ เหลืองอ่อน

ไม่มีเตะไล่โค้ช! 'เบลลิงแฮม'ยืนยันแข้ง มาดริด ยังหนุน อลอนโซ 100%

จู๊ด เบลลิงแฮม กองกลางของ เรอัล มาดริด ยืนยันว่านักเตะทุกคนในทีมยังคงสนับสนุน ชาบี อลอนโซ แบบเต็ม 100% 

ราชันชุดขาว แพ้คาบ้านให้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-2 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก เมื่อคืนคืนที่ผ่านมา ทำให้ทีมชนะเพียง 2 จาก 8 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ จนมีรายงานว่าบอร์ดบริหารเริ่มพิจารณาอนาคตของกุนซือชาวสเปน ทั้งที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่ถึง 7 เดือน

อย่างไรก็ตาม เบลลิงแฮม ให้สัมภาษณ์กับ TNT Sports ว่านักเตะทั้งทีมยังสู้เต็มที่เพื่อกุนซือที่เคยเป็นตำนานผู้เล่นของสโมสรรายนี้

พวกเราหนุนหลังโค้ช 100% เขาทำงานได้ยอดเยี่ยม ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขา และเพื่อนร่วมทีมส่วนใหญ่ก็เช่นกัน" เบลลิงแฮม กล่าว

"หลังช่วงที่เสมอติดๆ กัน เราคุยกันภายในทีมและคิดว่าจะแก้สถานการณ์ได้"

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester City crest
Manchester City
MCI
LaLiga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

"ไม่มีใครยอมแพ้ ไม่มีบ่น เรารับผลการแข่งขันและสู้ต่อไป

โฆษณา

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0