ไม่มีเจตนา! ฝ่ายผู้ตัดสิน ชี้ใบแดงคู่ ชลบุรี - บุรีรัมย์ ไม่ควรเป็นใบแดง

ไชยวัฒน์ กันสุทา ผอ.ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน ชี้แจงผ่านรายการ REFEREE REVIEW EP.3 จังหวะใบแดง เลสลีย์ อับโบรห์ ในเกมคู่ ชลบุรี เอฟซี พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไม่สมควรเป็นใบแดง
จังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่ 26 ที่ เลสลีย์ อับโบรห์ โดนใบแดงจากการย่ำใส่ โกรัน เคาซิช ผู้เล่น บุรีรัมย์ ซึ่งกลายเป็นประเด็นดราม่า เมื่อหลายฝ่ายมองว่า จังหวะนี้ ไม่สมควรเป็นใบแดง
"จังหวะนี้ หากดูจากภาพนิ่ง อาจจะเหมือนผู้เล่นชลบุรี มีการเปิดปุ่มไปที่ข้อเท้าของผู้เล่นฝั่งบุรีรัมย์ แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่า จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปะทะ ก่อนที่จุดสิ้นสุดนั้น"
"ฝั่งของผู้เล่นชลบุรี ไม่ได้เหยียดเท้าเจตนาทำร้ายคู่แข่ง เนื่องจากขาของผู้เล่นชลบุรี อยู่กลับมาอยู่บนพื้นตามปกติ จังหวะที่เกิดขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปะทะ ที่ต่างฝ่ายต่างพยายามแย่งชิงลูกฟุตบอล"
"ดังนั้น จังหวะนี้จึงไม่สมควรเป็นใบแดง"
จากนี้ ฝ่ายผู้ตัดสินจะมีการพูดคุยกับ ผู้ตัดสินที่ลงทำหน้าที่ เพื่อความเข้าใจและเป็นบรรทัดฐานสำหรับเคสอื่นๆ ในอนาคต