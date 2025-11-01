ไม่มีสูตรตายตัว! อโมริมแจงแท็กติกแมนฯ ยูฯ ไม่ยึดติดเรื่องการขึ้นเกมจากแนวรับ

รูเบน อโมริม กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เผยแท็กติกที่เขาพยายามปรับให้ทีม จนทำผลงานได้ดีในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ทัพปีศาจแดง กำลังทำผลงานได้ดีที่สุดนับตั้งแต่ อโมริม เข้ามาคุมทีมเมื่อหนึ่งปีที่แล้วพอดี โดยพวกเขาเก็บชัยชนะสามนัดรวด เกาะโซนหัวตาราง พร้อมลุ้นคว้าชัยนัดที่สี่ติดต่อกันในการบุกเยือน น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
หนึ่งในไอเดียที่แตกต่างออกไปจากช่วงที่ผ่านมา คือ แมนฯ ยูฯ ไม่พยายามฝืนขึ้นเกมจากแนวรับท่าเดียว แต่มีการปรับใช้บอลยาวเพื่อโจมตีพื้นที่ว่าง และเรื่องของการเก็บบอลจังหวะสอง ที่กำลังทำให้ทีมได้ผลการแข่งขันที่ดี
“ผมไม่เชื่อว่าเรามีสไตล์การเล่นที่ต้องขึ้นเกมจากแนวรับอยู่ตลอดเวลา เราต้องการสร้างเกมจากการกดดันใส่คู่ต่อสู้ เพื่อมีพื้นที่ในการจบสกอร์” อโมริม แจงแท็กติกช่วงหลังของทีม
“ถ้ามีพื้นที่ ถ้ามีจำนวนผู้เล่น มันเป็นเกมที่ขึ้นอยู่กับจำนวน ถ้าเจอสถานการณ์ 3 ต่อ 3 เรามี เบน (เชชโก้), คุนญา และ ไบรอัน (เอ็มเบอโม) ผมจะให้ลูกทีมเล่นผ่านบอลสองจังหวะ ผมอยากจะทำประตูด้วยการผ่านบอลเพียงสองจังหวะ
“แต่บางครั้งคุณก็ต้องขึ้นเกม สิ่งที่ผมพยายามสอนลูกทีมคือ “เกมรูปแบบไหนที่ผมอยากจะให้ทีมเล่นในสถานการณ์แบบนี้?” - นั่นคืองานของผม
“ผมไม่อยากสอนนักเตะของผมขึ้นเกมโดยที่ต้องสัมผัสบอลมากจังหวะไปโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าคุณต้องจับบอลมากจังหวะ คุณจะเข้าใจว่าทำไมต้องทำ เราเพิ่มการเล่นบอลยาวเพราะแฟนบอลอยากเห็นเกมที่แตกต่าง
“แล้วก็ เราอยู่ในอังกฤษ ผมพยายามจะแสดงให้คุณเห็นภาพของฟุตบอลอังกฤษในอดีตเล็ก ๆ น้อย ๆ ผมไม่มีแนวทางขึ้นเกมที่เป็นสูตรตายตัว ผมมองเรื่องพื้นที่ว่าง, จำนวนนักเตะ, คาแร็คเตอร์ของนักเตะของผม และพยายามใช้มันเพื่อคว้าชัยชนะ”