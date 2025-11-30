ไม่ผิด แต่ไม่ถูกใจ! ฟาร์เก้อัดดอนนารุมมาแกล้งเจ็บให้เป๊ปได้ติวลูกทีม

ดาเนียล ฟาร์เก้ กุนซือ ลีดส์ ยูไนเต็ด ออกอาการไม่สบอารมณ์กับพฤติกรรมของ จานลุยจิ ดอนนารุมมา ล้มลงไปนอนให้ทีมแพทย์เข้ามาปฐมพยาบาลเพื่อเปิดช่องให้ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ได้เรียกติวลูกทีมในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา
ทัพเรือใบสีฟ้า ดูจะมีเกมที่ง่ายเมื่อออกนำ 2 ประตูตั้งแต่ครึ่งแรก ทว่าเครื่องแผ่วมาโดนตีเสมอครึ่งหลัง ก่อนได้ ฟิล โฟเด้น ทำประตูที่สองของเกมพาทีมเอาชนะ 3-2 คว้าสามแต้มหวุดหวิด
ในช่วงที่ ลีดส์ ได้ประตูตีไข่แตกและกำลังกดดันใส่เจ้าบ้านอย่างหนัก มีจังหวะที่เกมต้องหยุดพักใหญ่จากการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บของ ดอนนารุมมา ก่อนที่ เป๊ป จะเรียกนักเตะเอาท์ฟิลด์เข้ามาติวแผน ซึ่งเป็นสิ่งที่ ฟาร์เก้ ไม่ชอบใจ และเรียกร้องฝ่ายที่มีอำนาจเกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงกฎ
“ทุกคนรู้ดีว่าเขาล้มลงไปนอนทำไม มันเป็นปัญหาใหญ่อยู่ตรงหน้าเรานี่เอง มันชัดเจนมาก ๆ คุณพูดถึงเรื่องนี้ได้เลยว่าทำไมเขาถึงล้มลงไปนอน” ฟาร์เก้ เผย
“มันชัดเจน ภายในกรอบกติกา ผมถามผู้ตัดสินที่สี่ “คุณอยากทำอะไรสักอย่างมั้ย?” เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย, ถ้าเราไม่สอนนักเตะให้เล่นฟุตบอลอย่างยุติธรรม, บิดเบือนกฎเพื่อเอื้อประโยชน์, แกล้งเจ็บเพื่อให้ทีมได้พูดคุยกัน นี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบเลย แต่ถ้ามันอยู่ในกฎผมก็ไม่สามารถบ่นอะไรได้”