ไม่ทิ้งกัน! ฟอเรสต์ ประกาศช่วยเหลือแฟนบอลจากเหตุชายคลั่งไล่แทงบนรถไฟ

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ออกแถลงการณ์แสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์สะเทือนขวัญบนขบวนรถไฟ LNER ที่มุ่งหน้าไปลอนดอน ซึ่งมีแฟนบอลจำนวนมากของทีมที่เดินทางกลับจากเกมที่ ซิตี้ กราวด์ อยู่บนขบวนดังกล่าว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนรถไฟขบวนที่เดินทางจากเมืองดอนคาสเตอร์มุ่งหน้าสู่กรุงลอนดอน โดยมีคนร้ายถือมีดไล่แทงผู้โดยสารไม่เลือกหน้าจนทำให้รถต้องจอดฉุกเฉินที่สถานีเฮนทิงตัน เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 10 คน ในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส 9 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมชายผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้
โดย ฟอเรสต์ ยกย่องความกล้าหาญของผู้โดยสารที่ช่วยกันป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้ พร้อมประกาศยืนเคียงข้างทุกคนที่ได้รับผลกระทบ
เอวานเจลอส มารินาคิส เจ้าของสโมสร กล่าวว่า
“ทุกคนที่ ฟอเรสต์ ต่างรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างยิ่ง เหล่าแฟนบอลของเราที่แสดงความกล้าหาญและเสียสละบนรถไฟคือภาพสะท้อนของความเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุด และจิตวิญญาณของครอบครัวฟอเรสต์”
“สโมสรจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่แฟนบอลที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เข้ารับการรักษาที่ดีที่สุด เราขอส่งกำลังใจและภาวนาให้ทุกคนปลอดภัยและฟื้นตัวโดยเร็ว”