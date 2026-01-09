ไม่คิดว่าเจ็บหนัก! 'มาร์ติเนลลี'ขอโทษ แบรดลีย์ ที่ผลักออกนอกสนาม

กาเบรียล มาร์ติเนลลี แนวรุกของ อาร์เซนอล ออกโรงขอโทษ คอเนอร์ แบรดลีย์ ฟูลแบ็ค ลิเวอร์พูล ที่ไปผลักออกนอกสนามเพราะคิดว่าตั้งใจถ่วงเวลา
โดยเหตุวุ่นช่วงท้ายเกมเกิดขึ้นเมื่อ แบ็คหงส์แดงล้มลงบริเวณริมเส้นและมีอาการเจ็บ แต่ปีกไอ้ปืนใหญ่มองว่าเป็นการตั้งใจถ่วงเวลา และมีการต่อว่ารวมถึงผลัก แบรดลีย์ ให้ออกจากสนาม จนทำให้ผู้เล่นทั้งสองทีมเกิดการโต้เถียงกันจนเกือบบานปลาย
จากจังหวะดังกล่าว แบรดลีย์ ถูกหามขึ้นเปลและถูกเปลี่ยนตัวออก โดยที่ อาร์เนอ ชล็อต เผยว่าอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วง ซึ่ง มาร์ติเนลลี ยอมรับว่าเป็นการเข้าใจผิดและได้ขอโทษคู่กรณีแล้ว
"ผมกับคอนอร์ได้คุยกันแล้ว ผมขอโทษเขาไปแล้ว ผมไม่รู้จริงๆว่าเขาบาดเจ็บหนักในตอนนั้น" มาร์ติเนลลี กล่าว
"ผมอยากบอกว่าผมเสียใจจริงๆที่ทำแบบนั้น ผมขอส่งกำลังใจให้ คอเนอร์ หายเร็วๆ"