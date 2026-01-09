Gabriel Martinelli Conor BradleyGetty
สันติภพ เหลืองอ่อน

ไม่คิดว่าเจ็บหนัก! 'มาร์ติเนลลี'ขอโทษ แบรดลีย์ ที่ผลักออกนอกสนาม

กาเบรียล มาร์ติเนลลี แนวรุกของ อาร์เซนอล ออกโรงขอโทษ คอเนอร์ แบรดลีย์ ฟูลแบ็ค ลิเวอร์พูล ที่ไปผลักออกนอกสนามเพราะคิดว่าตั้งใจถ่วงเวลา

โดยเหตุวุ่นช่วงท้ายเกมเกิดขึ้นเมื่อ แบ็คหงส์แดงล้มลงบริเวณริมเส้นและมีอาการเจ็บ แต่ปีกไอ้ปืนใหญ่มองว่าเป็นการตั้งใจถ่วงเวลา และมีการต่อว่ารวมถึงผลัก แบรดลีย์ ให้ออกจากสนาม จนทำให้ผู้เล่นทั้งสองทีมเกิดการโต้เถียงกันจนเกือบบานปลาย

จากจังหวะดังกล่าว แบรดลีย์ ถูกหามขึ้นเปลและถูกเปลี่ยนตัวออก โดยที่ อาร์เนอ ชล็อต เผยว่าอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วง ซึ่ง มาร์ติเนลลี ยอมรับว่าเป็นการเข้าใจผิดและได้ขอโทษคู่กรณีแล้ว

"ผมกับคอนอร์ได้คุยกันแล้ว ผมขอโทษเขาไปแล้ว ผมไม่รู้จริงๆว่าเขาบาดเจ็บหนักในตอนนั้น" มาร์ติเนลลี กล่าว

"ผมอยากบอกว่าผมเสียใจจริงๆที่ทำแบบนั้น ผมขอส่งกำลังใจให้ คอเนอร์ หายเร็วๆ"

FA Cup
Portsmouth crest
Portsmouth
POR
Arsenal crest
Arsenal
ARS
FA Cup
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Barnsley crest
Barnsley
BAR
