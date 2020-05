ไม่ได้เกิดขึ้นเอง! บิ๊กโซลเชื่อมีคนตั้งใจสร้างไวรัสโควิด-19

โซล แคมพ์เบลล์ อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ เชื่อว่าไวรัสโควิด-19 เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือโจมตีเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง

ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก จนมีผู้ติดเชื้อไปแล้วมากกว่า 2 ล้านคน ซึ่งอดีตแนวรับสิงโตคำรามเชื่อว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้โจมตีคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะคนผิวสีและผู้หญิง

โดย'บิ๊กโซล ได้รีทวีตข่าวติดเชื้อของคนผิวสี ที่มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปแล้วแคปชั่นว่า

"นี่คือไวรัสที่เป็นความผิดพลาดของธรรมชาติ หรือเป็นการผิดพาดที่ถูกออกแบบมาแล้ว..."

"ผมสงสัยว่าไวรัสตัวนี้จงใจโจมตีกรุ๊ปเลือดบางกลุ่มเท่านั้น...?

ปัจจุบันในสหรายอาณาจักรพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 200,000 และเสียชีวิตไปแล้วกว่า 30,000 ราย

Was this virus a natural mistake or a designed mistake...? I wonder does this virus deliberately attacks a certain blood type....? pic.twitter.com/IawKX3dSlY