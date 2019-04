ไม่ได้มองเพื่อน! แข้งอาแย็กซ์เสียฟอร์มแปเข้าประตูตัวเอง (มีคลิป)

นิโคลัส ทาเกลียฟิโก้ ฟูลแบ็คของ อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม เสียฟอร์มหนัก หลังพลาดทำเข้าประตูตัวเองแบบง่าย ๆ

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมที่อาแย็กซ์ไล่อัดเอ็มเมน 5-2 เมื่อกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาพยายามแปบอลคืนหลัง แต่ไม่ได้มองตำแหน่งการยืนของผู้รักษาประตูที่ออกมารอนอกกรอบประตูแล้ว สุดท้ายบอลจึงไหลเข้าประตูไปแบบช็อคแฟนบอล

Nicolas Tagliafico with one of the greatest own goals you'll see this season pic.twitter.com/TM7wHgUCow