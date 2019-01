ไม่โปร่งใส! อดีตแข้งออสซีร้องปลดปธ.เอเอฟซีคดีกักกันฮาคีม

เคร็ก ฟอสเตอร์ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติออสเตรเลีย เรียกร้องให้ ชีค ซัลมาน อัล-คอลีฟะห์ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) ถูกปลดจากตำแหน่ง จากคดีกักกัน ฮาคีม อัล อาไรบี นักเตะชาวบาห์เรน

ฮาคีม ได้รับการอนุญาติเป็นผู้อพยพให้อาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้มาตั้งแต่ปี 2014 หลังมาค้าแข้งกับสโมสร พาสโก เวล ในลีกเทียร์ 2 ออสเตรเลีย ทว่าเขาถูกทางไทยกักกันตัวไว้หลังเดินทางมาพักผ่อนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

โดยอดีตกัปตันทีมชาติออสเตรเลียได้ออกมาเรียกร้องให้ปลดประธานเอเอฟซีออกจากตำแหน่ง หลังไม่มีความโปร่งใสในการช่วยนักเตะรายนี้ให้รอดพ้นจากการโดนส่งกลับไปบาห์เรน

"แถลงการณ์ฉบับนี้เป็นการค้านหลักการกำกับดูแลกีฬาระหว่างประเทศ เป็นการยอมรับความขัดแย้ง การล้มละลาย เรื่องนี้มันจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ" ฟอสเตอร์ เริ่มกล่าว

"บุคคลผู้นี้ไม่สามารถลงแข่งขันกีฬาได้อีกต่อไป หากเอเอฟซีดำเนินการไปตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน คงไม่มีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นมาตั้ง 62 วันหรอก #SaveHakeem"

"ซัลมาน จะต้องถูกตรวจสอบภายใต้กฎสิทธิความเป็นมนุษย์มาตราที่ 3 ของฟีฟ่า/เอเอฟซี"

"หน้าที่ในการดูแล ฮาคีม ถูกแทรกด้วยอำนาจของประธาน แม้จะมีช้อเรียกร้องจำนวนไม่น้อย กรณีของ ฮาคีม อาจเป็นกรณีสำรวจที่ส่งผลร้ายต่อฟีฟ่าและเอเอฟซี"

