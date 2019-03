ไม่เลื่อนแล้ว! ไก่คอมเฟิร์มเปิดใช้สนามใหม่ 3 เมษาฯ

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ยืนยันผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่าพวกเขาจะใช้สนามเหย้าแห่งใหม่ในวันที่ 3 เมษายนนี้

ทัพไก่เดือยทองลงทุ่มทุ่มเงินถึง 400 ล้านปอนด์ในการสร้างสนามเหย้าแห่งใหม่ โดยโปรเจ็คดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่กรกฎาคมปี 2016 แต่ด้วยความไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้านทำให้พวกเขาต้องเช่าเวมบลีย์ สเตเดี้ยมเป็นรังเหย้ามาจนถึงทุกวันนี้

อย่างไรก็ตามทีมได้ยืนยันแล้วว่า "ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม" จะเปิดใช้งานนัดแรกในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะพบกับคริสตัล พาเลซ และต่อเนื่องด้วยเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 8 ทีมสุดท้ายที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ในวันที่ 9 เมษายน

We can confirm that the first @premierleague match in our new stadium will be against Crystal Palace on Wednesday 3 April.#SpursNewStadium ⚪ #COYS