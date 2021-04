ไม่เกี่ยวซูเปอร์ลีก! เผยเบื้องหลังสเปอร์สปลดมูรินโญ

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ปลด โชเซ มูรินโญ ออกจากตำแหน่ง เพราะผลงานในสนาม ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเข้าร่วมยูโรเปี้ยน ซูเปอร์ ลีก

โค้ชชาวโปรตุกีสถูกปลดจากตำแหน่ง ก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศ คาราบาว คัพ กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เพียง 6 วัน หลังจากพาทีมทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในฤดูกาลนี้

อย่างไรก็ดี มีกระแสข่าวลือออกมาว่า เดอะ สเปเชียล วัน ถูกปลดเพราะไปคัดค้านการเข้าร่วม ยูโรเปี้ยน ซูเปอร์ ลีก ของสโมสร ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้น

Jose Mourinho's removal had nothing to do with the Super League (amazing how many people believed a wind up Tweet). It was just a decision based on the poor recent results.



Another source has suggested that he increasingly lost the dressing room at the end of his reign. #THFC