ไม่มีเจตนาลามก! ‘เอฟซี โซล’ขอโทษติดตุ๊กตายางในสนาม

เอฟซี โซล สโมสรดังใน เคลีก แถลงการณ์ขอโทษแฟนบอล หลังพวกเขาพลาดติดตั้งตุ๊กตายางแทนผู้ชมบนอัฒจันทร์ในเกมเมื่อลีกเมื่อวานที่ผ่านมา

แชมป์เคลีกปี 2016 เปิดบ้านเอาชนะ กวางจู เอฟซี 1-0 เมื่อวานที่ผ่านมา ทางเจ้าบ้านได้นำหุ่นตุ๊กตามาติดตั้งบนอัฒจันทร์ที่ว่างเปล่า หลังเกมลีกต้องแข่งขันในสนามปิดไร้แฟนบอล

อย่างไรก็ตาม ได้มีคนจำนวนไม่น้อยบนอินเตอร์เน็ตจำผิดว่าหุ่นดังกล่าวมีลักษณะคล้ายตุ๊กตายาง ซึ่งทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ตามมาอย่างหนัก จนสุดท้าย เอฟซี โซล ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษ พร้อมชี้แจงว่าเป็นเรื่องการเช็กสินค้าผิดพลาดซึ่งอันที่จริงแล้ว พวกเขาตั้งใจจะใช้เป็นหุ่นลองเสื้อมาติดตั้ง

"เราอยากขอโทษแฟนบอลของพวกเรา เราขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อแฟนบอลเรื่องการติดตั้งหุ่นในเกมของเราในวันที่ 17 พฤษภาคม" แถลงการณ์สโมสร

"เราขอยืนยันตั้งแต่เริ่มแรกของที่หุ่นถูกติดตั้งบนอัฒจันทร์นั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของเล่นผู้ใหญ่ แม้ว่าพวกมันจะมีส่วนคล้ายกับมนุษย์จริง ๆ หุ่นตุ๊กตาดังกล่าวถูกผลิตโดยบริษัท Dalkom และพวกเขาได้แจ้งกับเราว่าหุ่นถูกออกแบบมาใช้สำหรับการจัดแสดงและการโชว์สินค้า เราขอยืนยันด้วยสถิติมากมายว่าหุ่นเหล่านี้ไม่ใช่ตุ๊กตาของเล่นผู้ใหญ่"

"อย่างไรก็ตาม Dalkom ยังได้ทำการผลิตสินค้าหุ่นบางประเภทในอีกธุรกิจที่ชื่อว่า Soros ซึ่งในขั้นตอนแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างพวกเขา รวมถึงการติดตั้งมันที่สนามของเรา ซึ่งมันได้มีบางสินค้าที่มีข้อความที่สื่อถึงของเล่นผู้ใหญ่"

"นั่นคือปัญหาของพนักงานของเราที่ไม่สามารถเช็กรายละเอียดของทุกอย่างที่ถูกติดตั้งได้ ซึ่งมันเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่มีคำแก้ตัวในส่วนนี้ของเรา"

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"ความตั้งใจของเราตั้งแต่ต้นคือการแจกจ่ายความบันเทิงเล็ก ๆ น้อย ๆ หลังจากเกมถูกตัดสินให้แข่งในสนามปิดด้วยไวรัสโคโรนา"

"ท้ายที่สุดแล้ว เราอยากขอโทษอีกครั้งแก่ทุกคนที่รักและให้การสนับสนุน เราจะมีการประชุมอีกครั้งเพื่อทบทวนถึงปัญหาในลักษณะคล้ายกันนี้ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันปัญหาเช่นนี้ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL