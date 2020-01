ไม่มีที่ลง! ปืนปล่อยยืม'มาฟโรปานอส'ไปเนิร์นแบร์ก

อาร์เซนอล แถลงปล่อย คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส กองหลังดาวรุ่งของทีม ย้ายไปเล่นกับ เนิร์นแบร์ก ทีมในลีกา 2 เยอรมัน ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล

ปราการหลังวัย 22 ย้ายมาเล่นกับ เดอะ กันเนอร์ส ในปี 2018 แต่ได้รับโอกาสลงเล่นเพียงน้อยนิด เพราะเบียดตำแหน่งจากรุ่นพี่ในทีมไม่ได้ หนำซ้ำยังเจอปัญหาบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอด

ล่าสุด เดอะ กันเนอร์ส จึงตัดสินใจปล่อยแนวรับกรีซออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกรองเยอรมัน เพื่อโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและพัฒนาการของนักเตะ

ทั้งนี้ มาฟโรปานอสได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกแค่ 8 เกม ตลอด 2 ปีในถิ่นไอ้ปืนใหญ่

All the best for the rest of the season, @DMavropanos! 👍