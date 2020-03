ไม่มีกำหนด! ยูฟ่าเลื่อนนัดชิง UCL, ยูโรป้า

สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) ตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รวมถึงยูโรป้า ลีก ออกไปแบบไม่มีกำหนด

ปัญหาไวรัสโคโรนากำลังลุกลามบานปลายไปทั่วโลก ทำให้รายการกีฬามากมายต้องถูกระงับและเลื่อนออกไป ซึ่งก็รวมไปถึงการแข่งฟุตบอลยุโรปในปีนี้ โดยก่อนหน้านี้ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอย่าง ยูโร 2020 ก็ถูกเลื่อนไปจัดในปี 2021 (แต่ยังใช้ชื่อว่า ยูโร 2020 เหมือนเดิม)

ด้วยเหตุนี้ ทำให้จากเดิมที่รอบชิงชนะเลิศศึก UCL จะแข่งขันคืนวันที่ 30 พฤษภาคม และยูโรป้าซึ่งจะแข่งขันคืนวันที่ 27 พฤษภาคม ถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมเป็นที่เรียบร้อย

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.