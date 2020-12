ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม! แมนฯซิตี้คอนเฟิร์มทีมชุดใหญ่กลับมาซ้อมวันนี้

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แถลงยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ พร้อมเผยว่าทีมจะกลับมาลงซ้อมวันนี้ที่สนามซิตี้ ฟุตบอล อคาเดมี่ ในบ่ายวันนี้

ทัพเรือใบสีฟ้าต้องยื่นเรื่องขอทำการเลื่อนการแข่งขันเกมพบเอฟเวอร์ตันออกไปเมื่อวานที่ผ่านมา หลังพบนักเตะและสตาฟฟ์โค้ชในทีมติดเชื้อโควิด-19 หลายราย

โดยหลังจากนั้น ทางแมนฯซิตี้ได้ทำการทำความสะอาดเชิงลึกครั้งใหญ่ภายในบับเบิ้ลของสโมสรใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา รวมทั้งทำการตรวจเชื้ออีกครั้งเมื่อวานที่ผ่านมา ซึ่งผลปรากฎว่าไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ และจะทำการตรวจรอบใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ทั้งนี้ โปรแกรมนัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ คือเกมบุกไปเยือนเชลซีในเกมพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคมนี้ เวลา 23.30 น.

NEWS | First team training to resume this afternoon.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/bw5jOgPY5q