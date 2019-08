ไม่น่ารัก! ทาวน์เซนด์อัดพาเลซโพสต์คลิปทับถมยัง

แอนดรอส ทาวน์เซนด์ แนวรุกของ คริสตัล พาเลซ ตำหนิสโมสรของตัวเอง หลังโพสต์คลิปล้อ แอชลีย์ ยัง ที่ถูก วิลฟรีด ซาฮา หลอกจนเสียหลักลงทวิตเตอร์ ในเกมบุกชนะแมนฯยูฯ 1-2

แอคเคาท์ของปราสาทเรือนแก้วลงคลิปดังกล่าว พร้อมพิมพ์แคปชันกำกับว่า "วิลฟ์ทำให้เขาต้องเต้นรำ" แฟนบอลจึงเข้ามากดรีทวิตและกดไลค์ชอบใจกันใหญ่

อ่านบทความต่อด้านล่าง

A 34 y/o ex winger vs one of the leagues best wingers.... he gets destroyed twice yet still manages to block the cross.... we should be applauding this not making fun of it #Respect https://t.co/AD5Nlyt7Mu