ไม่ต่อสัญญา! "ฟิล เนวิลล์" อำลาทีมหญิงอังกฤษปีหน้า

สมาคมฟุตบอลอังกฤษ (เอฟเอ) แถลงยืนยันว่า ฟิล เนวิลล์ จะอำลาตำแหน่งเฮดโค้ชทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติอังกฤษ หลังหมดสัญญาในปี 2021

อดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถูกแต่งตั้งให้เป็นกุนซือทัพสิงโตสาวเมื่อปี 2018 โดยสามารถพาทีมคว้าอันดับ 4 ได้ในศึกฟุตบอลโลกหญิงเมื่อปี 2019 โดยก่อนหน้านี้คาดว่าเขาอำลาตำแหน่งหลังเสร็จสิ้นภาระกิจในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปของปี 2021

ทว่าล่าสุดทัวร์นาเมนต์นี้กลับถูกเลื่อนไปแข่งในปี 2022 จากปัญหาเรื่องโควิด-19 และตัวของเทรนเนอร์วัย 43 ปี ก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ถึงแค่ในเดือนกรกฎาคมของปี 2021 โดยไม่ต่อสัญญาใหม่อีก ทำให้ทัพสิงโตสาวจะต้องหากุนซือใหม่มารับงานแทนในศึกยูโรหญิงอีก 2 ปีข้างหน้าต่อไป

We can confirm that Phil Neville will leave his role as head coach of our senior women’s team at the end of his contract in July 2021.