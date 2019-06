ไม่กลัวหน้าไหน! ฟานไดค์ไม่ปล่อยคู่แข่งเลี้ยงผ่านทั้งฤดูกาล

เวอร์จิล ฟาน ไดค์ กองหลังตัวเก่งของ ลิเวอร์พูล สร้างสถิติสุดแกร่ง ไม่ปล่อยให้คู่แข่งเลี้ยงผ่านได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวจากการลงสนาม 64 นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้

นับตั้งแต่ปราการหลังดัตช์แมนย้ายมาค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลด์ เกมรับของทีมหงส์แดงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากฟอร์มการเล่นของ ฟาน ไดค์ ที่คุมแนวรับได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเขาได้รับรางวัล Man of the match ในเกมรอบชิงชนะเลิศ UCL เมื่อคืนที่ผ่านมา

โดยจากการเปิดเผยสถิติของ Opta เผยว่า จากการลงสนามทั้งหมด 64 นัดในฤดูกาลนี้ ไม่มีนักเตะทีมคู่แข่งคนใดเลี้ยงผ่านเขาได้เลยสักครั้งเดียว

0 - No opposition player has completed a dribble past Virgil van Dijk in any of his last 64 appearances in all competitions for Liverpool. Rock. #UCLFinal pic.twitter.com/VlviY2ohRH