ไฟไหม้ไซต์ก่อสร้างใกล้สนามลูซาอิลก่อนเกม’อาร์เจนตินา-เม็กซิโก’

เจ้าหน้าที่ของประเทศกาตาร์ ได้ยืนยันเหตุไฟไหม้บริเวณไซต์ก่อสร้างบริเวณใกล้สนาม ลูซาอิล สเตเดี้ยม ก่อนเกมคู่ อาร์เจนตินา พบ เม็กซิโก ในคืนนี้ เวลา 02.00 น.ตามเวลาประเทศไทย

ทัพฟ้าขาว กำลังจะลงสนามนัดสำคัญในเกมฟุตบอลโลก 2022 นัดที่สอง โดยพวกเขาต้องการชัยชนะเพื่อรักษาโอกาสในการเข้ารอบน็อคเอาท์ หลังจากที่เกมนัดเปิดสนามพวกเขาพ่ายให้กับ ซาอุดิอาระเบียแบบสุดช็อค 1-2

ทาง กระทรวงมหาดไทย กาตาร์ ได้แถลงว่าเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นในช่วงเที่ยงวันของเวลาท้องถิ่นภายในเมืองลูซาอิลทำให้เกิดควันดำลอยขึ้นเต็มท้องฟ้า ซึ่งอยู่ห่างจากสนาม ลูซาอิล สเตเดี้ยม 3.5 กิโลเมตร ซึ่งสนามดังกล่าวที่มีความจุ 80,000 ที่นั่ง และจะใช้เป็นสังเวียนแข้งหลายเกมรวมถึงเกมนัดชิงชนะเลิศ

ทั้งนี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดจากเหตุการณ์ครั้งนี้

