ไพโรจน์ เป่าพลาด! ฝ่ายผู้ตัดสิน ชี้ลูก โบลินกิ ยิงใส่ บุรีรัมย์ ต้องได้ประตู

ไชยวัฒน์ กันสุธา ผู้อำนวยการฝ่ายผู้ตัดสิน ส.บอล เปิดเผยผ่านรายการ REFEREE REVIEW ถึง จังหวะ โจนาธาน โบลินกิ กองหน้า ชลบุรี เอฟซี ยิงประตูในครึ่งแรก แต่ผู้ตัดสินมองว่ามีจังหวะฟาวล์ไปก่อน ในเกมเปิดบ้านพบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
จังหวะดังกล่าว โบลินกิ พยายามจะกระโดดขึ้นแย่งบอลกับ โรเบิร์ต ซูลจ์ ก่อนที่แนวรุก ฉลามชล จะดูดบอลลงแล้วซัดด้วยซ้ายเข้าประตู แต่ผู้ตัดสิน ไพโรจน์ บุญกำเหนิด เช็ค VAR และเป่าว่า โบลินกิ ทำฟาวล์ เพราะขัดขวางการเล่นของ บุรีรัมย์ ทำให้ ชลบุรี พลาดได้ประตู
ด้าน ไชยวัฒน์ กันสุธา ผู้อำนวยการฝ่ายผู้ตัดสิน ส.บอล หยิบเคสนี้มาอธิบายว่า "จังหวะนี้ หากเราเข้าใจธรรมชาติของฟุตบอล การกระโดดขึ้นแย่งชิงลูกฟุตบอล เป็นธรรมชาติของการเล่นฟุตบอล”
“จากจังหวะดังกล่าวจะเห็นว่า ทั้งสองทีม พยายามเข้าหาลูกฟุตบอล และพบว่า ฝ่ายรุก (ชลบุรี) ไม่ได้มีจังหวะขัดขวางการเล่นของฝ่ายรับ (บุรีรัมย์) ลูกนี้ จึงไม่มีการฟาวล์ เกิดขึ้น"
อย่างไรก็ตามในเคสนี้แม้ ชลบุรี เอฟซี จะไม่มีการฟ้องร้องผู้ตัดสิน แต่ตามระเบียบ สามารถมีบทลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ตัดสินได้