ไปเล่นตรงโน้น! เวสต์บรอมสวนสโต๊คเจ็บแซวพ่ายเพลย์ออฟ

เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน ทวิตข้อความสวนกลับ สโต๊ค ซิตี้ ที่ทวิตข้อความแซวทีมที่แพ้เกมนัดแรกของรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีก

เกมเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยทัพเดอะ แบ็กกีส์ทีมอันดับ 4 บุกไปพ่ายให้กับแอสตัน วิลลาไปก่อน 1-2 ก่อนจะไปเล่นเกมนัดที่สองที่เดอะ ฮอว์ธอร์นในวันอังคารนี้

โดยหลังจบเกม ทวิตเตอร์ของทัพช่างปั้นหม้อได้ทวิตข้อความแซวเดอะ แบ็กกีส์ ทำนองว่าวันที่ 11 พฤษภาคม (วันเดียวกับเกมเมื่อวานที่เวสต์บรอมแพ้ฯ) คงไม่ใช่วันของพวกเขาเหมือนครั้งอดีตที่เคยพบกับในพรีเมียร์ลีก พร้อมแนบวิดีโอและแท็กทีมเวสต์บรอมก่อนจะลบในเวลาต่อมา

อย่างไรก็ตาม เดอะ แบ็กกีส์ ได้ออกมาทวิตข้อความสวนเจ็บใส่ทัพช่างปั้นหม้อที่เรียกเสียงฮือฮาแก่ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ได้ดีทีเดียว

Ahhh, @stokecity .



A few reasons why it was wise to delete this tweet 🙃



1) You finished 16th.

2) We beat you twice this year.

3) You finished 25 points behind us.

4) Your season was over in Feb.

5) 46 games. Just 45 goals.

6) Again. You finished 16th.



Get back to the beach 🏖 pic.twitter.com/aN7H245Ogy