ไทย เจ้าภาพรอบ 9 ปี! มาดามแป้ง จัดประชุม AFF Congress-บิ๊กลูกหนังอาเซียนมาครบ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ นำโดย "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 32 (AFF Congress 2025) ของ สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน ณ ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 โดยถือเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี ที่ประเทศไทย กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง ต่อจากครั้งล่าสุดในปี 2559
การประชุมดังกล่าวมี เคียฟ ซาเมธ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน เป็นประธานการประชุม
พร้อมกันนี้ ”มาดามแป้ง“ นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ในฐานะเจ้าภาพ ยังเชิญแขกสำคัญเดินทางมาเข้าร่วมมากมาย นำโดย ดาตุ๊ก เสรี วินเซอร์ จอห์น เลขาธิการสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) , วาฮิด คาร์ดานีย์ รองเลขาธิการ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) และ ตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เข้าร่วมสังเกตุการณ์ รวมถึง จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ยังกล่าวเปิดงานในรูปแบบออนไลน์ ที่สำคัญ ก่อนการประชุม ยังมีการยืนไว้อาลัย เพื่อขอน้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขณะที่ สมาคมสมาชิกจาก 12 ชาติในอาเซียน ยังเดินทางมาเข้าร่วมประชุมกันอย่างครบครัน อาทิ Erick Thohir ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซีย , Forrest Li ประธานสหพันธ์ฟุตบอลสิงคโปร์ , Dr. Tran Quoc Tuan ประธานสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม , Viphet Sihachakr ประธานสหพันธ์ฟุตบอลลาว , Anter Isaac ประธานสหพันธ์ฟุตบอลออสเตรเลีย , Nilton Telmo Gusmao Dos Santos ประธานสหพันธ์ฟุตบอลติมอร์ เลสเต , Pye Phyo Tay Za รองประธานสหพันธ์ฟุตบอลเมียนมา , Pengiran Matusin Matasan รองประธานสหพันธ์ฟุตบอลบรูไน , DATO' SIVASUNDARAM SITHAMPARAM PILLAI รองประธานสหพันธ์ฟุตบอลมาเลเซีย , Jay Adriatico รองประธานสหพันธ์ฟุตบอลฟิลิปปินส์ และ Keo Sareth เลขาธิการสมาพันธ์ฟุตบอลกัมพูชา รวมถึงผู้บริหารจากทาง SportFIVE
โดยมีวาระหลักของการประชุม คือ การรับรองงบการเงินประจำปี , ชื่นชมความสำเร็จของสมาคมฯ สมาชิกในอาเซียน ประจำรอบปี 2024-2025 และ ยินยันการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFF Hyundai Cup 2026 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2569