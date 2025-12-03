“ไทยเบฟ” หนุนทัพช้างศึกชิงเจ้าอาเซียน พร้อมเปิดบ้าน ‘ไทยเบฟ ฟุตบอล อะคาเดมี่’ เป็นสนามซ้อม ตั้งเป้าคว้าทองซีเกมส์ 2025

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ “ไทยเบฟ” ผู้สนับสนุนหลักวงการฟุตบอลไทยมากว่า 25 ปี มุ่งมั่นสร้างรากฐานความยั่งยืนของกีฬาในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับเยาวชน ผ่านโครงการต่างๆ พร้อมถ่ายทอดแนวคิด Sportsmanship เพราะ มากกว่ากีฬา คือ น้ำใจนักกีฬา พร้อมส่งทัพช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U-23 และสนับสนุนสนามซ้อม “ไทยเบฟ ฟุตบอล อะคาเดมี่” ตั้งเป้าทวงบัลลังก์แชมป์ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา “ซีเกมส์” ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดย “ไทยเบฟ” ร่วมผลักดันและพัฒนาวงการกีฬาของไทยบนเวทีนานาชาติ ในฐานะ Official Bronze Sponsor
การแข่งขันซีเกมส์ 2025 ประเภทกีฬาฟุตบอลชายในครั้งนี้ ทีมชาติไทยชุด U-23 มีนักฟุตบอลดาวรุ่งมากมายที่เติบโตมาจากโครงการของไทยเบฟ ไม่ว่าจะเป็น “พีม” สิทธา บุญหล้า สโมสรการท่าเรือ เอฟซี และ “ซีโฟร์” คคนะ คำยก สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ที่มีจุดเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลจากการเข้าคัดเลือกตั้งแต่อายุ 10 ปีจากโครงการ Chang Soccer School ที่ไทยเบฟ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เฟ้นหาช้างเผือกจิ๋วทั่วประเทศ ซึ่งน้องๆเหล่านี้ได้ผ่านการคัดเลือกและเข้าเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียน ได้ฝึกฝน อบรม และพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่อง จนเข้าแข่งขันฟุตบอล U-13 รายการ Chang Junior Cup ในปี 2017 และสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ โดยมี “ซีโฟร์” คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยม หรือ MVP ของทัวร์นาเมนท์ จากชัยชนะในครั้งนี้ทำให้น้องๆ ได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษกับสโมสรเอฟเวอร์ตัน ซึ่งน้องๆหลายคนได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะในโครงการ ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ พัฒนาฝีเท้าต่อเนื่องจนก้าวสู่นักฟุตบอลอาชีพ และทีมชาติไทยในปัจจุบัน
โดยทีมชาติไทยชุด U-23 ชุดนี้ ยังมีนักฟุตบอลจากสโมสรฟุตบอลที่ ไทยเบฟ ให้การสนับสนุนและเป็นตัวแทนประเทศไทย ลงแข่งขันในศึกซีเกมส์ 2025 อาทิ “เหนือ” ธนกฤต โชติเมืองปัก สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, “ฮัท” สิรภพ วันดี สโมสรชลบุรี เอฟซี, “เจเจ” ณรงศักดิ์ เนื่องวงษา สโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด, “เซฟ” ภัทรพล ศึกษากิจ และ“โย” ชัยพล อดทน สโมสรสุโขทัย เอฟซี, “กาย” พลเอก มณีกร เจนเซ่น และอิคลาส สันหรน สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี, “แบงค์”พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี และ “เซฟ” ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสรพราม แบงค็อก
นอกจาก ไทยเบฟ ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “ซีเกมส์ 2025” ในฐานะ Official Bronze Sponsor ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้ว ยังได้เปิดสนามไทยเบฟ ฟุตบอล อะคาเดมี่ หรือ TBFA ให้น้องๆทัพช้างศึกใช้เป็นสนามฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันสู่เป้าหมายในการคว้าชัยเป็นแชมป์อาเซียนในครั้งนี้
ไทยเบฟ มุ่งมั่นผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยทุกระดับ และร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยลงสู้ศึกแห่งศักดิ์ศรี ชิงเจ้าแห่งอาเซียน ในการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 โดยฟุตบอลทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก ทีมชาติไทย พบ ติมอร์ เลสเต ในวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ส่วนนัดที่ 2 ทีมชาติไทย พบ สิงคโปร์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เริ่มแข่งขันเวลา 19.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
