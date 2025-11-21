“ไทยเบฟ” ร่วมหนุนศึก “ซีเกมส์ 2025” ส่งทัพนักกีฬาไทยทวงบัลลังก์เจ้าอาเซียน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ “ไทยเบฟ” ร่วมสนับสนุนการแข่งขันมหกรรมกีฬา “ซีเกมส์” ครั้งที่ 33 ในฐานะ Official Bronze Sponsor ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อร่วมผลักดันและพัฒนาวงการกีฬาไทยบนเวทีนานาชาติสู่เป้าหมายในการคว้าชัยเป็นแชมป์แห่งอาเซียน
การแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ในครั้งนี้ มีกีฬาที่ไทยเบฟ ให้การสนับสุนน ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยลงแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 9 ชนิดกีฬา ทำการแข่งขันที่สนามในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ฟุตบอลและฟุตซอลทีมชาติไทย, วอลเลย์บอลทีมชาติไทย, บาสเกตบอลทีมชาติไทย,ฟิกเกอร์สเก็ตและสปีดสเก็ตติ้งทีมชาติไทย, เซปักตะกร้อทีมชาติไทย, รักบี้ทีมชาติไทย และ “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธ์ นักแบดมินตันทีมชาติไทย
คุณแพทริค หอรัตนชัย ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายงานกิจการองค์กรประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยเบฟ” ให้ความสำคัญกับการการส่งเสริม และผลักดัน นักกีฬาของไทยให้มีศักยภาพพร้อมแข่งขันบนเวทีระดับสากลในหลากหลายประเภทกีฬามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยให้ความสำคัญในการสร้างนักกีฬาที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับเยาวชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้าง พัฒนา และต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถผลักดันสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ และตัวแทนของประเทศไทยในเวทีต่างๆ
ไทยเบฟ ได้สร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกีฬาไทย ผ่านการอบรม การฝึกฝน และการแข่งขันในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น กีฬามหาชนอย่าง กีฬาฟุตบอล, วอลเลย์บอล และอีกมากมาย ล้วนเป็นนักกีฬาที่ผ่านการขัดเกลามาจากการแข่งขันที่ไทยเบฟสนับสนุนมาตั้งแต่เยาวชน จนในปัจจุบันนี้ได้เติบโตสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และเป็นตัวแทนประเทศไทยลงแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้ช่วยผลักดันและส่งเสริมให้น้องๆ ก้าวสู้เส้นทางฝันของการเป็นนักกีฬาได้สำเร็จ ผ่านแนวคิด Sportsmanship หรือ น้ำใจนักกีฬา ซึ่งหวังว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะช่วยเติมเต็มมิตรภาพ และมีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย เพราะเราเชื่อว่า “มากกว่ากีฬา คือน้ำใจนักกีฬา” ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน”
“ไทยเบฟ” พร้อมผลักดันนักกีฬาไทย ทวงบัลลังก์แชมป์อาเซียนกลับมาให้ได้อีกครั้ง มาร่วมชม และ
ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทย ลงสู้ศึกแห่งศักดิ์ศรี ชิงเจ้าแห่งอาเซียน ในการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 พร้อมกันในวันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2568