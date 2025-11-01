ได้ฟีล NBA! เป๊ปชี้พรีเมียร์ลีกทุกวันนี้แพ้ชนะกันได้ทุกทีม

เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มองพรีเมียร์ลีกทุกวันนี้กลับมามีการแข่งขันที่สูสี เหมือนกับการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ซึ่งแพ้ชนะกันได้หมดทุกทีม
ในช่วง 10 ปีหลังสุด เรือใบสีฟ้าของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ครองความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์ลีก 6 จาก 8 ฤดูกาล คั่นด้วยทีม ลิเวอร์พูล ในยุค เยอร์เก้น คล็อปป์ และ อาร์เนอ ชล็อต เมื่อฤดูกาลที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม 1-2 ปีที่ผ่านมา ทีมนอกกลุ่มบิ๊ก 6 ก้าวขึ้นมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง บอร์นมัธ, เบรนท์ฟอร์ด, ไบรท์ตัน รวมถึง คริสตัล พาเลซ ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม รวมถึงน้องใหม่ ซันเดอร์แลนด์ ที่ผงาดไปถึงรองจ่าฝูงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
“ผมจำได้ว่าตอนผมอยู่มิวนิค มักจะได้ยินเรื่องราวที่นี่ในอังกฤษว่ามันยากลำบากกว่าและทุกคนสามารถเอาชนะกันได้หมด” เป๊ป เผย
“ผมคิดเรื่องนี้มาโดยตลอด บางที ลิเวอร์พูล และทีมเรา อาจเปลี่ยนไดนามิกเล็กน้อยด้วยความคงเส้นคงวาในการเก็บแต้มมากมาย ทุก ๆ ฤดูกาลมากกว่า 90 คะแนน
“ตอนนี้ บางทีพรีเมียร์ลีกอาจกลับไปอยู่ในจุดที่เคยเป็นมาตลอด ทุกคนสามารถเอาชนะกันได้ทั้งนั้น
“มันดีนะ เหมือนกับ NBA มันไม่มีทีมที่ไล่ข่มทุกทีมอีกแล้ว ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา มีหลายทีมสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป สำหรับแฟนบอลและการแข่งขัน มันเป็นเรื่องดีมาก”