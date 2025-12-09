ได้ดีเพราะทีม! คาร์ราเกอร์ซัด'ซาลาห์'ทำตัวน่าอาย เชื่อวางแผนมาก่อนแล้ว

เจมี คาร์ราเกอร์ อดีตกองหลัง ลิเวอร์พูล ออกโรงวิจารณ์ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ว่าทำตัวน่าอับอาย และเชื่อว่ามีการวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วก่อนจะให้สัมภาษณ์ป่วนทีม
แนวรุกชาวอียิปต์ สัมภาษณ์ทิ้งระเบิดระบายความอัดอั้นหลังเกมที่ หงส์แดง เสมอ ลีดส์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมองว่าทีมพยายามทำให้เขาเป็นแพะรับบาปสำหรับผลงานที่ย่ำแย่ พร้อมพาดพิงถึง คาร์ราเกอร์ว่า “พรุ่งนี้คาร์ราเกอร์จะวิจารณ์ผม แต่ก็ไม่เป็นไร” ซึ่งอดีตดาวเตะทีมชาติอังกฤษชี้ว่า ซาลาห์ กำลังทำตัวน่าอับอายอย่างมาก
“ผมคิดว่าสิ่งที่เขาทำหลังเกมกับ ลีดส์ มันน่าอับอาย บางคนมองว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบ แต่ผมไม่คิดแบบนั้น ทุกครั้งที่ซาลาห์หยุดให้สัมภาษณ์ในมิกซ์โซน ซึ่งเกิดขึ้นแค่ 4 ครั้งในรอบ 8 ปี มันถูกวางแผนร่วมกับเอเย่นต์เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมและต่อรองจุดยืนของตัวเอง” คาร์ราเกอร์ กล่าว
คาร์ราเกอร์ ยังเน้นย้ำว่า ความสำเร็จของ ซาลาห์ ไม่ได้มาจากตัวเขาคนเดียว
“ก่อนมาลิเวอร์พูล เขาไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ และกับทีมชาติอียิปต์ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนัก ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหน คุณยังต้องพึ่งเพื่อนร่วมทีม ผู้จัดการทีม และแฟนบอล สิ่งที่เขาพูดหลังเกมกับลีดส์มันคือ ‘ผม ผม และผม เท่านั้น’”